Ralli efsanesi Kankkunen, Ypres Rallisi’nde hidrojenle çalışan Toyota’yı sürecek

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Bu, normal üretim aracında bulunan aynı turboşarjlı bloğa dayanan bir içten yanmalı motoru beslemek için hidrojen kullanan deneysel bir konsept olan yeni geliştirilen GR Yaris H2 aracının ilk halka açık etkinliği olacak.

Son şampiyonluğunu Toyota ile kazanan 1986, 1987, 1991 ve 1993 şampiyonu sürücü, GR Yaris H2’yi Belçika’daki asfalt yollarda gerçekleştirilecek olan Ypres Rallisi’nde, her gün bir etap boyunca kullanacak.

Bu araç, test aracı olarak sınıflandırılacak ve mücadele edeceği etaplara ilk sıradan başlayacak.

Bu sürüş, 63 yaşındaki Fin sürücünün bu sene başlarında, Toyota’nın bu sezon WRC’de yarışan mevcut GR Yaris Rally1 hibrit aracını test etmek istediğini söyledikten sonra gerçekleşmiş olacak.

Toyota, yarış pistleri için hidrojenle çalışan araçların denenmesinde önemli bir marka oldu. Yeni GR Yaris H2’nin güç aktarma sistemi, Haziran ayında Fuji 24 Saat’te mücadele eden GR Corolla H2 üzerinde geliştirildi.

Latvala drove hydrogen-powered Corolla in Fuji 24 Hour race Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota WRC takım patronu Jari-Matti Latvala, Fuji’deki yarışta bu aracı Toyota takımının kurucusu Akio Toyoda ile paylaştı. Latvala, hidrojen gücünün, rallide bir geleceği olabileceğine inanıyor.

Latvala bu konuda, “GR Yaris H2’yi aksiyon içerisinde görmek ilginç olacak.”

“Fuji 24 Saat’te Akio ile beraber yarışmak benim için heyecan vericiydi ve şimdi aynı teknolojiyi ralli etaplarında gösterme şansımız var.”

“Aracı kendim kullanmayı çok isterdim ancak odağım ralli üzerinde olacağı için, Juha Kankkunen’in hidrojen yakıtlı bir aracı nasıl kullandığını görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Hidrojenle çalışan GR Yaris H2’nin tanıtımının yanı sıra Toyota, Belçika’daki servis alanında, markanın hidrojen yakıt hücreli Toyota Mirai’den elde edilen sıfır karbonlu enerjiyi kullanacağını açıkladı.

Ypres Rallisi gelecek hafta Cuma günü başlayacak ve 20 etap üzerinden gerçekleştirilecek.

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, geçtiğimiz hafta sonu Finlandiya Rallisi’ni kazanan Hyundai sürücüsü Ott Tanak’ın 94 puan önünde Belçika’ya gelecek.