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WRC / Yunanistan Rallisi Haberler

Problemlerin Yunanistan'da tekrarlaması, Hyundai patronunu hayal kırıklığına uğrattı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hyundai WRC patronu Andrea Adamo, Toyota'nın Akropolis Rallisi'nde "daha güçlü" olduğunu ve Yunanistan'da bir kez daha da sorunlarla karşı karşıya kaldıkları için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Problemlerin Yunanistan'da tekrarlaması, Hyundai patronunu hayal kırıklığına uğrattı

Ott Tanak, Yunanistan'da gerçekleştirilen ralliyi Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera'nın 42.1 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı fakat Estonyalı sürücü için ralli pek de sorunuz gitmedi.

Tanak, son etap öncesinde i20'sinin egzozundan mavi bir duman çıktığını ve ralliye devam edebildiği için şanslı olduğunu belirtti. Ayrıca pazar sabahı ıslak zeminde ön cam sileceği olmadan yarıştı çünkü elektrik arızası nedeniyle sistem çalışmıyordu.

Cumartesi sabahı yapılan son etapta Rovanpera'nın açtığı 18.3 saniyelik farkın ardında da yine Tanak'ın teknik bir sorun yaşaması yatıyordu.

Dani Sordo nispeten sorunsuz bir ralli geçirip dördüncü olsa da,  Thierry Neuville cuma günü bir elektrik sorunu yaşadı ve hidrolik direksiyon arızası nedeniyle etaba geç başladığı için zaman cezası aldı. Bu da geriye düşmesine neden oldu.

Adamo bu sezon sürekli olarak tekrar eden sorunlar nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi. Bununla beraber Toyota'nın gerisinde kaldıklarını kabul ederken, Akropolis Rallisi'ndeki ıslak şartların da bunda pay sahibi olduğunu belirtti.

Adamo, “Sinir bozucu bir hafta sonu olduğunu inkar edemem."

"Maalesef aynı sorunları tekrar yaşadık ki bunlar beni çok üzüyor. Her üç ekibin de harika bir iş çıkardığını söylemeliyim, bu yüzden onlara teşekkür etmeliyim."

"Hayatta dürüst olmalısınız ve bence bu hafta sonu Toyota'nın bizden daha güçlü olduğunu kabul etmeliyiz."

"Bence hazırlığı bir bahane olarak kullanamayız ama kazanamadığınız zaman gelişmek istiyorsanız, tüm bunları analiz etmeniz gerekiyor."

"Sanırım ralliye farklı koşullar için hazırlanmıştık ve gerçekte karşı karşıya olduğumuz durum tamamen farklıydı."

“Karşılaşmayı beklediğimiz etaplar tamamen farklıydı. Yavaş ve kaygan şartlarda her zaman sorun yaşıyoruz ve bu ralli bir istisna değildi." dedi.

Teknik sorunların neden olduğu süre kaybına rağmen Neuville, sekizinci olmayı başardı ve Power Stage'de fazladan iki puan aldı.

Fakat Neuville, her şeyini ortaya koyduğu için rallinin sonucundan memnun değildi.

Neuville, "Bu hafta sonu her şeyimizi verdik ve başından sonuna kadar zorladık."

“Ne yazık ki, tüm bu çabanın karşılığı alamadık. Cuma günü yaşadığımız hidrolik direksiyon sorunlarıyla rallimiz sona erdi.

"O zamandan beri odak noktamız, ralliden alabileceğimiz her şeyi almak ve mümkün olduğunca çok sıra yükselmekti."

“Dürüst olmak gerekirse, bundan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle her şeyimizi koyduk  ve maalesef almamız gerekeni alamadık." dedi.

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