Portekiz ve İtalya Ralli'leri ertelendi!
paylaşım
yorumlar
FIA, bugün yaptığı açıklama ile 2020 Portekiz ile İtalya Rallisi'nin ertelendiğini duyurdu.
Devamı geliyor...
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Editör
|Kemal Şengül
Portekiz ve İtalya Ralli'leri ertelendi!
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
21 May - 24 May
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler
Slayt Şov