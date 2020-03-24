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WRC / Son dakika

Portekiz ve İtalya Ralli'leri ertelendi!

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Portekiz ve İtalya Ralli'leri ertelendi!
Ekleyen:
, Editör
24 Mar 2020 17:51

FIA, bugün yaptığı açıklama ile 2020 Portekiz ile İtalya Rallisi'nin ertelendiğini duyurdu.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Portekiz Rallisi

Portekiz Rallisi

21 May - 24 May
Son sonuçlar Puan Durumu

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