Portekiz Rallisi: Tanak lastik patlattı, Ogier farkı açtı!

Sekiz kez WRC şampiyonu Sebastien Ogier, Rovanpera'nın 11. etapta takla atıp ralliye veda etmesinin ardından liderliği aldı .

Ancak bir sonraki etapta liderliği daha iyi bir tempo yakalayan Tanak'a kaybetti.

Drama bununla da bitmedi çünkü Estonyalı sürücü, 13. etapta lastik patlattı ve bundan ötürü de önemli bir vakit kaybetti.

Bu vakit kaybının ardından liderlik tekrar Ogier'e geçti ve Tanak'la arasındaki farkı 13.6 saniyeye kadar çıkardı.

Rovanpera'nın kazası ve daha sonra Takamoto Katsuta'nın ralliye veda etmesiyle üçüncülük 54.4 saniye geride kalan Thierry Neuville'e geçti.

Hyundai sürücüsünü, takım arkadaşı Dani Sordo takip ediyor. Neuville ile Sordo arasındaki fark 3.6 saniye.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux sorunsuz bir sabah geçirmesinin ardından 1 dakika 18.4 saniye geride beşinci sırada yer alırken, Toyota'dan Elfyn Evans 2 dakika 39 saniye geride altıncı sırada yer alıyor.

Oliver Solberg'in kaza yaparak ralliye veda etmesinin ardından WRC2'de liderlik 6 dakika 21.6 saniye geride kalan Gus Greensmith'e geçti.

Etap galipleri:

10. etap Felgueiras do Minho 1 8,81 km K. Rovanperä 11. etap Montim 1 8,69 km S.Ogier 12. etap Amarante 1 37,24 km O. Tänak 13. etap Paredes 1 16,09 km S.Ogier

Portekiz Rallisi - 13. etabın ardından klasman:

Sürücü Marka Zaman/Fark 1 S.Ogier Toyota 2h12'17"1 2 O. Tänak Hyundai +13"6 3 T. Neuville Hyundai +54"4 4 D. Sordo Hyundai +58"0 5 A. Fourmaux Ford +1'18"4 6 E. Evans Toyota +2'39"3 7 G. Greensmith Skoda (WRC2) +6'21"6 8 N. Gryazin Citroën (WRC2) +7'06"6