Portekiz Rallisi: Sebastien Ogier arka arkaya ikinci kez kazandı!
Dünya Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Portekiz Rallisi'nde zafer Toyota sürücüsü Sebastien Ogier'in oldu.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Toyota, bu hafta sonu gerçekleştirilen Portekiz Rallisi'ne dört araçla katılma kararı aldı ve bundan ötürü Japon üreticiyi Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera, Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta temsil etti.
Rallinin ilk gününde liderlik Hyundai sürücüsü Thierry Neuvill’in elinde olsa da, Cuma günü tablo tamamın değişti. Son şampiyon Kalle Rovanper, Cuma günü zirveye çıktı fakat çok geçemden takla atıp aracına hasar verdi.
Bundan sonra galibiyet mücadelesi Ogier ile Hyundai sürücüsü Ott Tanak arasında geçti.
Tanak bir noktada liderliği alacak kadar hızlıydı fakat lastik patlatıp ritim kaybedince, Ogier farkı açmaya başladı.
Son etaba 10 saniye farkla giren Ogier, herhangi bir hata yapmadı ve galibiyete uzanan isim oldu. Fransız sürücü böylelikle Hırvatistan Rallisi'nden sonra arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.
Tanak lastik patlatıp önemli saniyeler kaybetmesinin ardından tempo yükseltip Ogier'e yaklaşsa da, 10 saniyelik farkı azaltmakta güçlük çekti. Sonuç olarak da ralliyi ikinci sırada tamamlamış oldu.
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Bu, Tanak'ın bu yılki ilk podyumu alırken, şampiyonluk savaşında değerli puanlar kazandı.
Üçüncü sırada bu yılki tüm yarışlarda ilk beşe girmeyi başaran Hyundai sürücüsü Thierry Neuville yer aldı. Ralli boyunca pek çok aksaklık yaşayan ve istediği tempoyu yakalayamayan Neuville, buna rağmen finiş çizgisine üçüncü sırada ulaştı.
Rallinin bitimine kısa bir süre kala Dani Sordo'yu geçerek dördüncülüğü alan Adrien Fourmaux, en iyi M-Sport Ford sürücüsü olarak dördüncü olurken, bu hafta sonu üçüncü Hyundai ile yarışan Dani Sordo beşinci oldu.
Ralli boyunca araçta rahat hissetmeyen ve pek çok şanssızlık yaşayan Elfyn Evans, hafta sonunu altıncı tamamladı ve bu yıl ilk kez ilk dördün dışında kaldı.
Katsuta ve Rovanpera, pazar günü tekrar sürüş yapsalar da ilk ona giremediler.
Öte yandan kazananın beş puan aldığı Power Stage etabında zafer Tanak'ı 0.1 saniye ile geçen Neuville'in oldu. Tanak ikinci olurken, Rovanpera üçüncü, Ogier dördüncü ve Katsuta beşinci oldu.
Öte yandan WRC2'de zafer Citroen C3 ile yarışan Nikolay Gryazin'in oldu.
WRC'de sezonun bir sonraki yarışı 30 Mayıs'ta İtalya'da gerçekleştirilecek.
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Fotoğraf: M-Sport
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