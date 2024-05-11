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WRC Portekiz Rallisi
Etap raporu

Portekiz Rallisi: Rovanpera takla attı, liderlik Ogier'e geçti

Kalle Rovanpera, 11. etapta yaptığı kaza sonrası Portekiz Rallisi'ne veda ederken, liderlik Sebastien Ogier'e geçti.

Ezel Tan
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Son dünya şampiyonu Rovanpera, sabahki etapta müthiş bir tempo yakalayarak Ogier ile arasındaki farkı bir saniyeden 6.7 saniyeye çıkarmıştı fakat sonraki etapta büyük bir drama yaşandı.

Rovanpera, hızlı sağ virajda aracının arka tarafını kaybetti ve bir ağaca çarparak takla attı.

Sonunda araç bir ağaca yaslanarak dururken; hem Fin sürücü hem de yardımcı pilotu Jonne Halttunen kazadan yara almadan kurtuldu.

 

WRC2 lideri Oliver Solberg, Rovanpera'nın kaza yapan aracını ilk geçen isim oldu ve yolun sadece 100 metre ilerisinde Toksport Skoda'sının kontrolünü kaybederek o da takla attı.

Solberg ve yardımcı sürücü Elliott Edmondson araçtan sorunsuz çıkmayı başardı. 

Ogier, 11. etabı Hyundai'den Ott Tanak'ın 0.5 saniye önünde kazandı ve ikinci sıradaki Estonyalı sürücüye karşı farkı 3.4 saniyeye çıkardı.

Toyota'dan Takamoto Katsuta  ise 15.7 saniye geride ilk üçü tamamlıyor.

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