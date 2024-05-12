Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
WRC Portekiz Rallisi
Etap raporu

Portekiz Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Tanak peşinde!

Toyota'dan Sebastien Ogier, Hyundai'den Ott Tanak'a karşı liderliğini korumasının ardından Portekiz'e lider gidiyor.

Ezel Tan
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Yoğun sis pazar sabahı mücadeleyi zorlaştırsa da, tecrübesini konuşturmaya devam eden Ogier hata yapmadı ve bitime bitime bir etap kala 10.1 saniyelik önemli bir farkla lider gidiyor.

Ott Tanak sabah bölümünde zaman zaman iyi performans sergilese de, Ogier ile farkı henüz 10 saniyenin altına indiremedi.

Hyundai'den Thierry Neuville, bitime bir etap kala 1 dakika 12.1 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Adrien Fourmaux 1 dakika  44 saniye geride dördüncü.

Hyundai'den Dani Sordo ise 2 dakika 44.2 saniye geride beşinciliği paylaşıyor.

Toyota'dan Evans üç etabı da tamamladı fakat aşırı ısınma sorunları nedeniyle büyük bir zorluk yaşadı.

Aşırı ısınma sorunlarıyla boğuşan Evans ise, WRC sürücüleri arasında son sırada yer aldı ve lider Ogier ile arasında artık 5 dakika var.

Final etabı öncesinde WRC2 klasmanında liderlik Nikolay Gryazin'in elinde.

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber WRC Portekiz: Tanak'a cevap veren Ogier, son güne lider giriyor
Sonraki haber Portekiz Rallisi: Sebastien Ogier arka arkaya ikinci kez kazandı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

Formula 1
Emilia Romagna GP
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor
Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?

Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?

Formula 1
Emilia Romagna GP
Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?
Ford, Red Bull'un neden 2026 için avantajı olduğuna inanıyor?

Ford, Red Bull'un neden 2026 için avantajı olduğuna inanıyor?

Formula 1
Emilia Romagna GP
Ford, Red Bull'un neden 2026 için avantajı olduğuna inanıyor?
Sébastien Ogier
Daha fazlası
Sébastien Ogier
Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider

Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider

WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider
Toyota, Hırvatistan Rallisi için Ogier'i seçti

Toyota, Hırvatistan Rallisi için Ogier'i seçti

WRC
Hırvatistan Rallisi
Toyota, Hırvatistan Rallisi için Ogier'i seçti
Ogier, inişli çıkışlı duygular yaşadığı hafta sonundan memnun

Ogier, inişli çıkışlı duygular yaşadığı hafta sonundan memnun

WRC
Monte Carlo Rallisi
Ogier, inişli çıkışlı duygular yaşadığı hafta sonundan memnun
Toyota Racing
Daha fazlası
Toyota Racing
Hırvatistan Rallisi: Neuville ve Evans ilk günün sonunda liderliği paylaştı

Hırvatistan Rallisi: Neuville ve Evans ilk günün sonunda liderliği paylaştı

WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Neuville ve Evans ilk günün sonunda liderliği paylaştı
WRC takımları, 2025 yılında mevcut Rally1 kurallarının kalmasını istiyor

WRC takımları, 2025 yılında mevcut Rally1 kurallarının kalmasını istiyor

WRC
WRC takımları, 2025 yılında mevcut Rally1 kurallarının kalmasını istiyor
Rovanpera, WRC Safari'si hakkında: "Daha iyisini yapamazdık"

Rovanpera, WRC Safari'si hakkında: "Daha iyisini yapamazdık"

WRC
Kenya Rallisi
Rovanpera, WRC Safari'si hakkında: "Daha iyisini yapamazdık"

Son Haberler

Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"

Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"

F1 Formula 1
Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor
Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

F1 Formula 1
Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?
Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?

Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye