Portekiz Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Tanak peşinde!

Yoğun sis pazar sabahı mücadeleyi zorlaştırsa da, tecrübesini konuşturmaya devam eden Ogier hata yapmadı ve bitime bitime bir etap kala 10.1 saniyelik önemli bir farkla lider gidiyor.

Ott Tanak sabah bölümünde zaman zaman iyi performans sergilese de, Ogier ile farkı henüz 10 saniyenin altına indiremedi.

Hyundai'den Thierry Neuville, bitime bir etap kala 1 dakika 12.1 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Adrien Fourmaux 1 dakika 44 saniye geride dördüncü.

Hyundai'den Dani Sordo ise 2 dakika 44.2 saniye geride beşinciliği paylaşıyor.

Toyota'dan Evans üç etabı da tamamladı fakat aşırı ısınma sorunları nedeniyle büyük bir zorluk yaşadı.

Aşırı ısınma sorunlarıyla boğuşan Evans ise, WRC sürücüleri arasında son sırada yer aldı ve lider Ogier ile arasında artık 5 dakika var.

Final etabı öncesinde WRC2 klasmanında liderlik Nikolay Gryazin'in elinde.