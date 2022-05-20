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WRC / Portekiz Rallisi Haberler

Portekiz Rallisi: Loeb kaza yaparak ralliye veda etti

Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Loeb, öğleden sonra yaptığı kazanın ardından Portekiz Rallisi'ne veda etti.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Portekiz Rallisi: Loeb kaza yaparak ralliye veda etti
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Dokuz kez dünya şampiyonu, beşinci etabın başlangıcında bir virajı yanlış şekilde değerlendirdi ve sağ taraftaki duvara çarptı.

Loeb yola devam etmeye çalışsa da, arka arka tekere aldığı darbe çok fazlaydı ve arka süspansiyon tamamen parçalandı.

Fransız sürücü, devam edemeyeceğini anlayınca aracını kenara çekti ve hasar incelemesi yaptı. Bir süre sağ arka süspansiyonla uğraşsalar da, tamir edebilecekleri gibi değildi.

Bu da 48 yaşındaki sürücünün ralliye veda ettiği anlamına geliyor. Fakat takım, aracı toparladığı takdirde Loeb, yarın ralliye dönebilir ve en azından pazar günü Güç Etabı'ndan 5 puan almaya çalışabilir.

Bu olayın ardından genel klasman liderliği Toyota sürücüsü Elfyn Evans'a geçmiş oldu. 

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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Portekiz Rallisi: Cuma sabahının ardından Loeb liderliğe yükseldi!
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Portekiz Rallisi: Cuma sabahının ardından Loeb liderliğe yükseldi!
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