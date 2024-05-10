Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
WRC Portekiz Rallisi

Portekiz Rallisi: Katsuta lider gidiyor, ilk beş 7.5 saniye içerisinde!

Takamoto Katsuta, şampiyona lideri Thierry Neuville'in önünde Portekiz Rallisi'ni lider götürüyor.

Ezel Tan
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Güne altıncı başlayan Toyota sürücüsü Katsuta, Cuma sabahı gerçekleştirilen dört etapta harika bir performans sergiledi ve öğle servisine Neuville'in 2.9 saniye önünde lider girdi.

Aslında güne lider başlayan taraf Neuville'di fakat kısa süre sonra liderliği kaybetmekten kurtulamadı.

Belçikalı sürücü, daha sonra tempo yükseltti ve öğle arasında Katsuta'nın sadece 2.9 saniye ardında girdi.

Kalle Rovanpera, öğle arasında 3.3 saniye geride üçüncü sırada girerken, sabah direksiyon başında güven sorunlarıyla boğuşan Ott Tanak 4.1 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi ralli efsanesi ve Toyota sürücüsü Sebastien Ogier tamamladı. Bu beş isim sadece 7.5 saniye içerisinde dizildi.

Bu hafta sonu üçüncü Hyundai'yi süren Dani Sordo 9.1 saniye geride altıncı sırada yer alırken, en iyi M-Sport Ford sürücüsü olan Adrien Fourmaux 14.7 saniye geride yedinci sırada yer alıyor.

Elfyn Evans, aracını döndürmekte zorlandığı sabah bölümünün ardından 17.5 saniye geride sekizinci sırada.

Gregoire Munster 1 dakika 26.5 saniye geride dokuzuncu sırada yer alırken, ilk onu WRC2 lideri Oliver Solberg tamamlıyor.

Sabahki etap galipleri:

2. etap Mortágua 1 18,15 km Japan T. Katsuta
3. etap Lousa 1 12,28 km Spain D. Sordo
4. etap Gois 1 14,30 km Spain D. Sordo
5.  etap Arganil 1 18,72 km Belgium T. Neuville

Portugal Portekiz Rallisi - Beşinci etap sonrası klasman:

  Pilot Marka Zaman/Fark
1 Japan T. Katsuta Toyota 43'53"7
2 Belgium T. Neuville Hyundai +2"9
3 Finland K. Rovanperä Toyota +3"3
4 Estonia O. Tänak Hyundai +4"1
5 France S.Ogier Toyota +7"5
6 Spain D. Sordo Hyundai +9"1
7 France A. Fourmaux Ford +14"7
8 United Kingdom E. Evans Toyota +17"5
9 Luxembourg G. Munster Ford +1'26"5

Photo by: Toyota Racing

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber WRC Portekiz: Neuville lider başladı
Sonraki haber WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

Formula 1
Miami GP
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

Formula 1
Miami GP
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"
Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu

Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu

Formula 1
Miami GP
Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu

Son Haberler

McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?

McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?

F1 Formula 1
Miami GP
McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi

Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi

FE Formula E
Berlin ePrix I
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye