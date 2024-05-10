Portekiz Rallisi: Katsuta lider gidiyor, ilk beş 7.5 saniye içerisinde!
Takamoto Katsuta, şampiyona lideri Thierry Neuville'in önünde Portekiz Rallisi'ni lider götürüyor.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Güne altıncı başlayan Toyota sürücüsü Katsuta, Cuma sabahı gerçekleştirilen dört etapta harika bir performans sergiledi ve öğle servisine Neuville'in 2.9 saniye önünde lider girdi.
Aslında güne lider başlayan taraf Neuville'di fakat kısa süre sonra liderliği kaybetmekten kurtulamadı.
Belçikalı sürücü, daha sonra tempo yükseltti ve öğle arasında Katsuta'nın sadece 2.9 saniye ardında girdi.
Kalle Rovanpera, öğle arasında 3.3 saniye geride üçüncü sırada girerken, sabah direksiyon başında güven sorunlarıyla boğuşan Ott Tanak 4.1 saniye geride dördüncü oldu.
İlk beşi ralli efsanesi ve Toyota sürücüsü Sebastien Ogier tamamladı. Bu beş isim sadece 7.5 saniye içerisinde dizildi.
Bu hafta sonu üçüncü Hyundai'yi süren Dani Sordo 9.1 saniye geride altıncı sırada yer alırken, en iyi M-Sport Ford sürücüsü olan Adrien Fourmaux 14.7 saniye geride yedinci sırada yer alıyor.
Elfyn Evans, aracını döndürmekte zorlandığı sabah bölümünün ardından 17.5 saniye geride sekizinci sırada.
Gregoire Munster 1 dakika 26.5 saniye geride dokuzuncu sırada yer alırken, ilk onu WRC2 lideri Oliver Solberg tamamlıyor.
Sabahki etap galipleri:
|2. etap
|Mortágua 1
|18,15 km
|T. Katsuta
|3. etap
|Lousa 1
|12,28 km
|D. Sordo
|4. etap
|Gois 1
|14,30 km
|D. Sordo
|5. etap
|Arganil 1
|18,72 km
|T. Neuville
Portekiz Rallisi - Beşinci etap sonrası klasman:
|Pilot
|Marka
|Zaman/Fark
|1
|T. Katsuta
|Toyota
|43'53"7
|2
|T. Neuville
|Hyundai
|+2"9
|3
|K. Rovanperä
|Toyota
|+3"3
|4
|O. Tänak
|Hyundai
|+4"1
|5
|S.Ogier
|Toyota
|+7"5
|6
|D. Sordo
|Hyundai
|+9"1
|7
|A. Fourmaux
|Ford
|+14"7
|8
|E. Evans
|Toyota
|+17"5
|9
|G. Munster
|Ford
|+1'26"5
Photo by: Toyota Racing
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