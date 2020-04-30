2020 Portekiz Rallisi iptal edildi

Başlangıçta 2020 sezonunun altıncı ayağı olarak 21-24 Mayıs'ta yapılması planlanan Porto merkezli ralli, kötüleşen COVID-19 krizinin ortasında Ralli İtalya ile birlikte süresiz olarak ertelenmişti.

Portekiz Rallisi'nin Ekim ayının sonuna taşınması için çabalar sürüyordu ve potansiyel olarak Almanya ve Britanya rallileri arasında yapılacaktı. Ancak Perşembe günü Automovel Club de Portugal'dan yapılan açıklama ile etkinliğin iptal edildiği duyuruldu.

ACP'nin açıklamasında, "Ortaklar, çeşitli belediyeler, ulusal makamlar ve sponsorlar ile birlikte yapılan ortak değerlendirmenin ardından" böyle bir karar alındığına dikkat çekildi ve, "Automovel Club de Portugal, mevcut kritik durum nedeniyle 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın Portekiz ayağını iptal etmek zorunda kaldı. Automovel Club de Portugal bu karardan ötürü büyük üzüntü yaşıyor. Ancak binlerce taraftar, takımlar, belediyeler, sponsorlar ve etkinlikte yer alan tüm insanlar, 2019’da ulusal ekonomide 142 milyon euro’dan fazla bir etki oluşturdular." ifadeleri kullanıldı.

ACP, gelecek yıl WRC takviminde yer almayı ve yarışa her zamanki tarihi olan Mayıs ayında ev sahipliği yapmayı planladıklarını da açıkladı.

Bu yıl şimdiye kadar üç ralli gerçekleşti. Ancak geçen ayki Meksika Rallisi, takımların Avrupa'ya güvenlik şekilde dönebilmelerine izin verebilmek adına kısaltıldı.

Her şey planlandığı gibi giderse, sezon 16-19 Temmuz tarihlerinde Kenya'daki Safari Rallisi ile başlayacak.