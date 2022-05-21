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Portekiz Rallisi: Evans farkı açtı, Loeb ve Ogier yine sorun yaşadı

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, cumartesi sabahı gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda Kalle Rovanpera ile arasındaki farkı artırdı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Portekiz Rallisi: Evans farkı açtı, Loeb ve Ogier yine sorun yaşadı
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Cuma gününün ardından genel klasmanda zirvede yer alan Elfyn Evans, cumartesi sabahı yapılan ilk etabı kazandı ve farkı 14.9 saniyeye çıkardı.

12. etabı kazanan Kalle Rovanpera, farkı 10.2 saniyeye indirse de, bir sonraki etapta Evans kusursuz bir sürüş ortaya koydu ve Rovanpera'dan 8.2 saniye daha zaman alıp, genel klasmanda 18.4 saniyelik bir fark açtı.

Böylelikle Evans, bugünkü son dört etap öncesinde rahat şekilde liderliğini sürdürüyor.

Podyum mücadelesi ise oldukça keyifli geçiyor. Takamoto Katsuta, cumartesi sabahı yapılan etapların ardından Dani Sordo'yu geride bıraktı ve üçüncülüğü aldı. Fakat İspanyol sürücü ile arasında 3.5 saniye var.

Sabahki etaplar epey olaylı geçti. Cuma günü lider giderken kaza yapan ve sağ arka süspansiyonu kıran Sebastien Loeb ile kendisi gibi cuma günü ralliye veda eden Sebastien Ogier bugün aksiyona dönseler de şanssızlıklar peşlerini bırakmadı.

Loeb, 11. etapta Ford Puma'sıyla güç kaybı yaşadı ve ikinci kez ralliye veda etti. Ogier ise yaptığı hatanın ardından etabın dışına uçtu ve o da ralliye veda etti.

Sabah bölümünde aynı zamanda Gus Greensmith sağ ön tekerleğini patlattı ve ciddi bir vakit kaybetti.

Tüm bunların yaşandığı sabah bölümünde, güçlü bir sürüş çıkaran Thierry Neuville 2 dakika 19 saniye geride beşinci sıraya çıktı.

Onu Pierre Louis Loubet, Craig Breen ve kaybettiği sürenin ardından Greensmith takip ediyor.

Cuma günü lastik patlattıktan sonra 4 dakika geriye düşen Ott Tanak dokuzuncu, Adrien Fourmaux ise 10. sırada.

Portugal  Portekiz Rallisi - 12. etabın ardından klasman:

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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