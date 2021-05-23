Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Portekiz'de gerçekleştirildi ve bol olaylı rallinin galibi Toyota sürücüsü Elfyn Evans oldu.

Aslında Portekiz'deki ralliye Hyundai sürücüleri çok iyi başladı ve cuma günkü ilk etapların ardından ilk üç sıradaydılar. Ancak önce Thierry Neuville kaza yaparak sağ arka süspansiyonunu kırdı ve galibiyet şansını yitirdi. Sonrasında takım arkadaşı Ott Tanak liderliği aldı ancak o da cumartesi öğleden sonra kaza yaparak ralliye veda etmek zorunda kaldı.

Bu iki olayın ardından liderlik Toyota sürücüsü Elfyn Evans'a geçti ve Britanyalı sürücü, pazar günkü beş etapta neredeyse hiç hata yapmayarak 2021 Portekiz Rallisi'ni kazanmış oldu. Evans bu sonuçla 2021 sezonundaki ilk galibiyetini aldı ve şampiyona için oldukça değerli puanlar kazandı.

Dani Sordo, Monte Carlo Rallisi'nden sonra ilk kez Hyundai'nin üçüncü aracını sürdü ve cuma günü bir noktada liderliği yükselse de, sonrasında yaptığı hatalar ve yaşadığı mekanik sorunlar nedeniyle geriledi.

Son güne genel klasmanda ikinci sırada giren Sordo pazar günü risk almadı ve ralliyi ikinci sırada tamamlayarak hem podyuma çıktı hem de Hyundai'ye değerli puanlar kazandırdı.

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Rallinin ilk gününde epey zorluk çeken Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, buna karşılık cumartesi ve pazar günkü etaplarda olaylardan uzak durmayı başardı ve ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kazandı.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, bu yıl bu yıl şimdiye kadar katıldığı tüm rallileri altıncı sırada bitirmişti ve Portekiz'de istikrarlı performansını devam ettirdi. Ralliyi dördüncü sırada tamamlayan Japon sürücü, hanesine önemli puanlar yazdırdı.

M-Sport Ford Fiesta sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux, inişli çıkışlı bir ralli geçirdiler. Buna rağmen ralliyi beşinci ve altıncı sıralarda tamamlayarak bu yılki en iyi sonuçlarını yakaladılar.

Yaptıkları kazalar nedeniyle ilk ona girme ihtimalleri kalmayan Neuville, Tanak ve ayrıca mekanik arıza nedeniyle cumartesi günü ralliye veda eden Kalle Rovanpera, son gün mücadeleye geri döndüler.

Tanak, Güç Etabı'nı birinci sırada tamamlayarak fazladan 5 puanın sahibi oldu ve en azından hafta sonunu puanla kapattı. Neuville Güç Etabı'nı ikinci bitirip fazlada 4 puan alırken, Ogier üçüncü bitirip 3 puan, Rovanpera dördüncü bitirip 2 puan ve Evans beşinci bitirip 1 puan aldı.

WRC2 sınıfında zafer Volkswagen Polo GTi ile mücadele eden Esapekka Lappi'nin olurken, Teemu Suninen ikinci ve Mads Ostberg üçüncü oldu.

Bu sonuçların ardından Ogier, şampiyonadaki puanını 79'a yükseltirken, Evans 77 ve Neuville 57 puana sahip. Tanak şu anda 45, Rovanpera 41 ve Katsuta 36 puana sahip.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing