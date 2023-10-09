Polonya, 2024'te WRC takvimine dönecek

Daha önce de bildirildiği üzere, son olarak 2017'de şampiyonada yer alan Polonya'nın WRC'ye geri dönmesi beklenen bir durumda.

Polonya, seyirci güvenliği ihlalleri nedeniyle takvimdeki yerini kaybettiğinden beri WRC'ye geri dönmek için mücadele ediyordu.

Polonya'nın geri dönüşü, Polonyalı eski Formula 1 ve ralli pilotu Robert Kubica, 2022 WRC2 şampiyonu Kajetan Kajetanowicz ve Polonyalı ralli sürücüsü Mikolaj Marczyk'in katıldığı Mikolajki'deki resmi açılışla ralli organizatörleri tarafından doğrulandı.

Avrupa Ralli Şampiyonası takviminde de yer alan rallinin 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği teyit edildi.

Polonya'nın takvime dahil olmasıyla 2024 WRC 13 takviminin tamamı belirlenmiş oldu. Polonya, programdan çıkarılacak olan Meksika'nın yerini alacak.

WRC başlangıçta Suudi Arabistan ve ve Amerika rallilerine ev sahipliği yapmak istiyordu ancak bu plan rafa kaldırıldı.

Bu yılın başlarında duyurulduğu üzere, Letonya gelecek yıl WRC'deki ilk yarışına çıkacak ve Letonya'nın yerini alacak.

Takvimin FIA'nın 19 Ekim'de yapılacak Dünya Motor Sporları Konseyi'nde resmen onaylanması bekleniyor.

Winners Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Photo by: Sutton Images