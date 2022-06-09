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Podyuma dönen Breen oldukça rahatlamış hissediyor

Sardunya Rallisi'nde podyuma dönen Craig Breen, benimsediği yeni yaklaşımın işleri tekrar rayına oturtmasına yardımcı olduğuna inanıyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
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Portekiz ve Hırvatistan'da zorlu iki ralli geçiren Breen, İtalya'da biraz daha rahattı ve ralliyi ikinci bitirerek podyuma çıkmayı başardı. Bu, İrlandalı sürücünün Ocak ayındaki Monte Carlo'dan bu yana ilk podyumuydu.

Breen Cuma günü dördüncülüğe yükseldi, Cumartesi sabahı ise takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet'in önüne geçerek podyum pozisyonuna ulaşmasının ardından zafer avına çıktı.

Lider Esapekka Lappi'nin ralli dışı kalmasının ardından ikinciliğe yükselen Breen, Hyundai sürücüsü Dani Sordo'yu arkasında tutmayı başardı ve galibiyete ulaşan Ott Tanak'ın 1 dakika 3 saniye gerisinde ralliyi tamamladı. 

Breen böylece şampiyonada dördüncü sıraya yükseldi, ancak halen şampiyona lideri Kalle Rovanpera'nın 68 puan gerisinde yer alıyor.

Rallinin ardından konuşan Breen, "Yorgun ama iyi hissediyorum. Uzun bir hafta sonu olmasına rağmen artık daha rahat hissediyorum." 

“Hafta sonu ne olursa olsun oldukça rahattım, aracı sürerken iyi hissediyordum. Bundan ötürü ralliden oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. Son birkaç rallide hayali bir düşmanın peşinde koşuyordum, bu nedenle biraz kaybolmuştum."

"Her şeyi aracın yapmasına izin vermeye çalıştım ve olabildiğince keyif aldım. Araç kesinlikle çok daha hızlıydı."

"Dürüst olmak gerekirse, bu tür yollarda ilk defa kendime gerçekten güveniyordum. Oldukça güçlüydük." 

"Elbette daha fazlasını da yapabileceğimi düşünüyorum, ancak podyuma çıkmak ve işleri tekrar rayına oturtmak epey önemliydi." dedi.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

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