Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı

İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin geçtiğimiz Cuma günü FIA'nın 2025-2027 lastik ihalesine teklif vermemeyi tercih ettiğini açıklamasının ardından WRC, 2025 yılından itibaren lastik değiştirmeye hazırlanıyor .

Pirelli, 2021-2024 yılları arasında tüm WRC kategorilerine lastik tedarik eden bir önceki ihaleyi kazanarak 2010 yılından bu yana ilk kez rallinin en üst seviyesine geri döndü.

Motorsport.com Michelin, MRF ve Hankook'un 2025'ten itibaren WRC lastik sözleşmesini almak için yarıştığını öğrendi.

WRC taahhütlerinin yanı sıra Pirelli 2011 yılından bu yana Formula 1'e lastik tedarik ediyor ve FIA'nın Nisan ayında bir F1 lastiği ihalesi duyurmasının ardından bu sözleşmeyi elinde tutması bekleniyor.

Motorsport.com tarafından WRC'de devam etmeme kararını detaylandırması istenen Pirelli patronu Mario Isola, maliyet tasarrufunun kararın bir parçası olmadığını açıkladı. Isola ayrıca şirketin ralli için ürün geliştirmeye devam edeceğini de yineledi.

Isola, "Hayır, [maliyet tasarrufu] gerçekten [kararın bir parçası] değildi çünkü WRC'ye adanmış bir ekibimiz var ve bu dönemde en üst sınıfta sporun bir parçası olmak açısından istediğimizi elde ettiğimize inanıyoruz."

"Kaynaklarımızı ERC ve ulusal şampiyonalara aktarmaya devam edeceğiz ve WRC ve genel olarak ralli ile ilgilenen ekip Formula 1 için sahip olduğumuz ekiple aynı değil. "

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Fiesta Rally2 Fotoğraf: M-Sport

"Ralli için ürün geliştirmeye devam edeceğiz çünkü bu bizim kar, buz ve çakıl üzerindeki teknoloji transferimizle gerçekten ilgili, bu yüzden ralliye dahil olmak istiyoruz. Tarihi ralliler ve diğer bazı şampiyonalardaki faaliyetlerimizi genişletiyoruz. "

"Açıkçası her yerde olamayız ve seçimler yapmak zorundayız. Bu dönemin uzun bir aradan sonra WRC'ye geri dönmek için iyi olduğuna inanıyorum çünkü en son 2010 yılında WRC araçlarına lastik tedarik etmiştik. "

"10 yılın ardından markamızı WRC'nin en üst seviyesinde göstermek için bu dönemde geri dönmek iyi bir egzersiz oldu ve şimdi başka yollara konsantre olmak istiyoruz." dedi.

Bir motor sporları şampiyonasında yer almak için sınırlı bir süre olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Her şampiyona farklıdır. Formula 1'de marka ile şampiyona arasında bir bağ kurmak için çok zamana ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum çünkü seyirciler de farklı."

"Rallide çok tutkulu bir seyirci kitlesi var. Dört yıl içinde onlara temelde ne isterseniz söyleyebilirsiniz."

"F1'de ise farklı bir kitle var ve insanların zihnine tedarikçi olduğunuzu, orada olduğunuzu ve en iyi teknolojiyi geliştirdiğinizi yerleştirmek çok daha uzun zaman alıyor."