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Pirelli, WRC lastik testleri için sürücü arıyor, Meeke listenin başında

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Pirelli, WRC lastik testleri için sürücü arıyor, Meeke listenin başında
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giacomo Rauli, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Haz 2020 13:55

Eski Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü Kris Meeke, markanın 2021'de seriye dönmesinden önce Pirelli'nin lastik testi sürücüsü olabilir.

WRC'de beş kez ralli kazanan Kuzey İrlandalı sürücü, 2020 sezonunda Toyota ile WRC'ye döndü ancak tek sezonun ardından yeniden koltuksuz kaldı.

Ancak Pirelli, 2021'den itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olarak Michelin'in yerini alacak ve test sürücülüğü rolü için Meeke'in ismi geçiyor.

Dikkate alınan diğer sürücüler arasında eski Toyota sürücüsü Jari-Matti Latvala ve eski Hyundai sürücüleri Hayden Paddon ile Andreas Mikkelsen var. Dört sürücünün de 2017'de kullanılmaya başlanan Plus araçlarında deneyimi var.

Pirelli'nin ralli yönetim şefi Terenzio Testoni, "Bu yıl şampiyonada yer almayan birini alacağız. Plus aracı ile deneyimi olan bir sürücüye ihtiyacımız var.

"Bu ismi seçmeliyiz, ancak listemiz Kris Meeke, Jari-Matti Latvala, Hayden Paddon ve Andreas Mikkelsen gibi isimleri içeriyor."

"Bu ismi FIA ile seçiyoruz. Bu isimlerden birisi olacak çünkü WRC Plus'ı bilen sürücülerden birine ihtiyacımız var."

"Bu araçlardaki ana faktör aerodinamik yük ve aerodinamik etkinin ne kadar önemli olduğunu bilen bir sürücüye sahip olmak önemli."

"Plus'ın aerodinamik yönü belki de en az bildiğimiz şey. Minimum bilgi birikimimiz var ama kendimize güveniyoruz." dedi.

Testoni, test aracının markasının belli olmadığını fakat COVID-19 salgını nedeniyle ilk testi Nisan ayından Temmuz ayına ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.

"COVID-19 salgını ile ilgili mevcut durum bazı zorluklar yarattı ve her şeyi erteledi."

"Nisan sonunda ilk testlere hazırdık ama şu noktada Temmuz ayında başlayacağımızdan eminiz."

"Pirelli, hem toprak hem de asfalt lastikleri için her zaman Sardunya'da testler yaptı ve bunun sebepleri belliydi."

"Öncelikle referans değerlere sahibiz. Nerede olduğumuzu ve ürünün ne kadar iyi olduğunu hemen anlayabiliriz. Bu, gelişimi hızlandırmamıza yardımcı olabilecek bir parametre."

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Kris Meeke
Editör Stefan Mackley

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