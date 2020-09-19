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WRC / Röportaj

Pirelli WRC patronu Terenzio Testoni ile özel röportaj

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Pirelli WRC patronu Terenzio Testoni ile özel röportaj
Ekleyen:
, Editör

2020 Türkiye Rallisi hafta sonunda, Pirelli'nin Ralli Bölümü Başkanı Terenzio Testoni ile Motorsport.com Türkiye ekibi olarak özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Şu anda WRC2 ve WRC3'ün lastik tedarikçisi olan Pirelli, 2021'den itibaren WRC'nin de lastik tedarikçisi olacak. Motorsport.com ekibi olarak biz, bu hafta sonu Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisi'nde Pirelli WRC direktörü Terenzio Testoni ile bir röportaj gerçekleştirme fırsatı yakaladık.

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İnci Beğen: Öncelikle röportajımıza hoş geldiniz demek istiyorum, sizin için birkaç soru hazırladık. Nasılsınız? 

Terenzio Testoni: Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Dün burada sürücülerin mekanik sorunlarla beraber lastik patlattıklarını da gördük, yani sadece sürücüler için değil, lastikler için de zorlu koşullar altındayız. 

İnci Beğen: Pirelli'nin rallide çok uzun bir geçmişi var ve 2021'de WRC'ye tek tedarikçi olarak adım atacaksınız. Hazırlıklarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Terenzio Testoni: Hazırlıklara başlamakta biraz geç kaldık çünkü COVID-19 yüzünden biraz sıkıntılar yaşadık, normalde Mart itibariyle hazırlıklara başlamayı planlıyorduk, ancak ne yazık ki Temmuz'da başlayabildik. Mart ayı itibariyle fabrikada olabildiğince fazla test yaptık, Temmuz'a kadar da bunlara devam ettik. Temmuz itibariyle ise Citroen ile beraber testlere başlayabildik. Şu ana kadar iki tane test yapabildik, planımız ise ayda bir test yapmak. Şu anda Temmuz'da bir tane, Ağustos'ta bir tane test yaptık ve bir sonraki testimiz Ekim ayında olacak. An itibariyle asfalt alanda kullanılan lastiklerimizi tamamladık. Şu anda ise çakıl alanda kullanılan lastikler üzerinde çalışıyoruz çünkü takvimde asfalt alandan daha çok çakıl alan bulunmakta. 

İnci Beğen: Pirelli olarak Türkiye Rallisi'ne kaç sporcu ile katıldınız?

Terenzio Testoni: Biz sadece bir sürücüye konsantre oluyoruz o da Andreas Mikkelsen. FIA'nın kurallarına göre bir araç üreticisiyle kontratı olmayan bir pilotla anlaşmamız gerekiyor. Ancak aynı zamanda deneyimli olan ve günümüz WRC araçlarını tanıyan bir pilot ile çalışmamız da gerekiyor. Geçmişte Andreas ile çalışmıştık, aynı zamanda şampiyonayı da bilen bir sürücü.

İnci Beğen: Pirelli son birkaç senede pek çok serinin resmi lastik üreticisi oldu ve siz de çok ciddi bir araştırma-geliştirme işi yapıyorsunuz. Bunun Pirelli'ye olan katkısı tam olarak nedir? 

Terenzio Testoni: Ben pek çok farklı şampiyonada görev aldım, buna en önemli olan F1 de dahil, daha sonrasında WRC'ye geçtim ve aynı zamanda ulusal şampiyonalara da konsantre olmaya çalışıyoruz, ki bir sonraki sene daha da çok güçlü olmaya çalışacağız. İnsanlar Pirelli'nin WRC'ye geçtiğini duyduklarında ulusal şampiyonalara olan konsantrasyonumuzun azalacağını düşündüler, ancak durum bunun tam tersi. Evet, şu anda WRC için bir ekip kuruyor olsak da, ulusal şampiyonalar için de bir ekip daha kuruyoruz çünkü oralarda güçlü olmamız gerekiyor, oraya tam destek vermemiz gerekiyor. Evet bu bizim için bir zorluk oluyor olabilir, ancak kendimize güveniyoruz çünkü biz profesyonel bir ekibiz.

İnci Beğen: Rallilerden elde ettiğiniz verileri yol araçlarına nasıl aktarıyorsunuz?

Terenzio Testoni: Bu gerçekten zor bir soru. Çünkü iki taraf birbirinden gerçekten çok ayrı. Rallideki ilk amacınız daha hızlı olmak - WRC'de işler biraz daha farklı - ancak yolda ise performans devreye giriyor. Buradaki tek bağlantı pek çok araç üreticisinin sporda bulunuyor olması ve ralli lastiklerini kullanıyor olması, böylece iki tarafın verilerine de sahip olabiliyoruz ve bu da bizim için önemli bir bağlantı. 

İnci Beğen: Farklı koşullar altında iyi bir şekilde çalışan lastikler yaratmanın zorluğu neler? 

Terenzio Testoni: Daha önce de dediğim gibi, COVID yüzünden 4 ay kaybettik ve şu anda durmadan, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz lastikleri Kasım ayına yetiştirmek. Çünkü takımlar, İsveç için olsan testlere Kasım ayında, Monte-Carlo için olan testlere ise Aralık ayında başlayacaklar. Bu yüzden hedefimiz tüm lastikleri, tüm üreticilere Kasım ortasında teslim etmek. 

İnci Beğen: WRC sezonu öncesinde lastikleri hazırlamak için ne kadar çok test yaptınız? 

Terenzio Testoni: Türkiye, ralli olarak aynı Yunanistan gibi. Çok ama çok zorlu etaplar var, çok agresif, çok lastik kullanımı var ve bu yüzden sürücüler lastiklere nazik davranmalı. Aynı zamanda yolda çok fazla çakıl taşı ve büyük taşlar var, bu yüzden etkilere dikkat etmeleri gerekiyor çünkü çok rahat bir şekilde lastik patlaması yaşanabilir. En önemli sorunlar lastik aşınması ve lastik patlaması olarak karşımıza çıkıyor bu yüzden de bariyerlerden uzak durmalılar. Geçen sene Türkiye hakkında testler yapmıştık ve burada kullandığımız lastikleri ilk defa geçen sene kullandık çünkü lastik patlaması ve lastik aşınması olarak güçlü bir lastiğe ihtiyacımız vardı. 

İnci Beğen: Türkiye Rallisi hakkındaki görüşleriniz neler?

Terenzio Testoni: Türkiye'deki hava koşulları çok belirsiz, geçmişte yağmur olduğunu gördük ancak hava çok da sıcak olduğu için lastiği etkilemese de, zemin çok çabuk kuruyordu. Her ne kadar yağmurlu havada sürüyor olsanız da, yumuşak lastikle çıkmak çok riskli çünkü zemin çok çabuk kuruyor. Biz de sürücülere, daha sert olan lastikle ralliye katılmalarını öneriyoruz. Çünkü yaz ayındayız.

İnci Beğen: Lastik üretimi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Terenzio Testoni: Yaptığımız bütün off-road lastikler 2007'den beri Türkiye'de üretiliyor. Daha önce İtalya'da, Torino'da bu üretimi yapıyorduk ancak 2007'de önemli bir adım attık ve tüm spor lastik üretimlerini Türkiye'ye taşıdık. Ve bugün rallide kullanılan tüm lastiklerimiz İzmit'te bulunan fabrikada üretiliyor. Orası bizim için dünyanın en önemli fabrikası. Önemli bir yatırım yaptık ve bundan memnunuz. Çünkü bize göre Pirelli, rallinin en önemli lastik markası ve böyle bir fabrikanın bulunması bizim için çok önemli. Buradan da fabrikada çalışan Türk çalışanlarımıza teşekkür ederim. 

İnci Beğen: Röportaj için çok teşekkür ederim. Sizinle tanışmak benim için büyük bir onurdu.

Terenzio Testoni: Ben de çok teşekkür ederim, umarım gelecek sene de buraya gelirsiniz. 

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Seri WRC
Editör Efe Kahya

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