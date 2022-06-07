Pirelli lastiklerle ilgili son kararı Safari Rallisi'nde verecek

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WRC lastik tedarikçisi, özellikle Hırvatistan ve Portekiz'de yaşanan birtakım olayların ardından sürücülerin sert eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Hırvatistan'da sorunlar, nadiren kullanılan eski bir yağmur lastiğiyle ilgiliyken, asıl büyük sorunlar Portekiz'de görüldü; yalnızca Cuma günü Toyota'dan Sebastien Ogier, Hyundai'den Ott Tanak, M-Sport'tan Craig Breen ve Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith olmak üzere tam beş sürücü lastik patlattı. Temel sorun ise çakıl lastikleriydi.

Portekiz'de yaşananların ardından Pirelli yetkilileri takımlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan sonraki ilk ralli olan Sardunya'da ise durum iyiye gitti ve Pirelli lastikleri sıcak koşullarda gerçekleştirilen zorlu çakıl etaplarında daha iyi performans gösterdi. Ralli boyunca sadece Esapekka Lappi (Toyota), Pierre-Louis Loubet (M-Sport) ve Fourmaux sorun yaşadı.

İtalyan tedarikçi, lastiklerde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağına karar vermeden önce bu ay (23-26 Haziran) Kenya'daki Safari Rallisi'ni bekleyeceklerini söyledi.

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Pirelli yetkililerinden Terenzio Testoni, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Portekiz'de yaşananlardan sonra takımlarla bir toplantı gerçekleştirdik."

"Dışarıdan çok büyük sorunlar yaşıyor gibi görünüyorduk, ancak işin gerçeği böyle değildi. Takımlarla ihtiyaçlarını anlamak için özel toplantılar yaptık. Mevcut lastiklere dokunmamamızı söylediler çünkü bunlarla ilgili verilere sahipler."

"Lastik patlakları sporun bir parçası, her zaman da böyle olmuştur. Safari Rallisi'ni referans noktası olarak belirledik, rallinin ardından durumu değerlendirecek ve muhtemelen müdahale edeceğiz."

"Bu yıl için olduğu kadar gelecek yıl için de lastikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Kenya'daki yüksek hızlı ralli bizim için önemli bir test olacak, ralli boyunca lastiklere çok fazla yük binecek. Araçlar iki veya üç kilometrelik dilimlerde bile neredeyse saatte 200 kilometre hızla gidecekler. Bu da lastiklerin ısınmasına ve gerilmesine sebep olacak."

"Her şey Kenya'daki gözlemlerimize bağlı, rallinin ardından gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Her şeyin olumlu ve olumsuz yönleri var, olumlu yönlere odaklanıyor ve olumsuz yönleri değerlendirip iyileştirmeye çalışıyoruz." dedi.