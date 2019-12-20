Pirelli, 2021'den itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak!
paylaşım
yorumlar
Pirelli, 2021'den itibaren Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek lastik tedarikçisi olarak WRC'ye geri dönüyor.
1973'te ilk olarak WRC'ye giriş yapan Pirelli, 2021 ile 2025 yılları arasında hem WRC hem de R5 sınıfı araçlarının tamamına lastik tedarik edecek.
Pirelli, Dünya ve Avrupa Ralli şampiyonalarında alt serilere lastik tedarik ediyordu. Bu anlaşmayla üst sınıflara da mücadele edecek. Pirelli, Formula 1'e de lastik tedarik etmeye devam edecek.
WRC lastik tedarikçiliği için MRF, Hankook ve mevcut üretici Michelin de ihaleye girdiler ancak kazanamadılar.
Pirelli en son 2010'da WRC'de Citroen ve Ford'a lastik tedarik etmişti. O dönemden beri büyük ölçüde Michelin tüm takımlara lastik tedarik etti.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Editör
|David Evans
Pirelli, 2021'den itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak!
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
14 Kas - 17 Kas
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Shakedown
|
Çar 13 Kas
Per 14 Kas
|
13:00
08:00
|
|1. gün
|
Çar 13 Kas
Per 14 Kas
|
21:30
16:30
|
|2. Gün
|
Per 14 Kas
Cum 15 Kas
|
14:00
09:00
|
|3. Gün
|
Cum 15 Kas
Cmt 16 Kas
|
13:33
08:33
|
|4. Gün
|
Cmt 16 Kas
Paz 17 Kas
|
12:03
07:03
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov