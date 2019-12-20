Pirelli, 2021'den itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak!

1973'te ilk olarak WRC'ye giriş yapan Pirelli, 2021 ile 2025 yılları arasında hem WRC hem de R5 sınıfı araçlarının tamamına lastik tedarik edecek.

Pirelli, Dünya ve Avrupa Ralli şampiyonalarında alt serilere lastik tedarik ediyordu. Bu anlaşmayla üst sınıflara da mücadele edecek. Pirelli, Formula 1'e de lastik tedarik etmeye devam edecek.

WRC lastik tedarikçiliği için MRF, Hankook ve mevcut üretici Michelin de ihaleye girdiler ancak kazanamadılar.

Pirelli en son 2010'da WRC'de Citroen ve Ford'a lastik tedarik etmişti. O dönemden beri büyük ölçüde Michelin tüm takımlara lastik tedarik etti.