Paraguay, WRC takvimine girmek için başvuruda bulundu

Monte-Carlo Rallisi ile start alacak olan 2020 WRC sezonunun başlamasına bir aydan kısa bir süre kala, sosyal huzursuzluk nedeniyle Şili Rallisi’nin iptal edilmesiyle beraber takvimde bir boşluk oluşmuştu.

Bunun üzerine bir diğer Güney Amerika ülkesi Paraguay, önümüzdeki sezondan itibaren dünya standartlarında bir ralliye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Bu duyuru, organizasyonun Paraguay hükûmeti ile yaptığı toplantıdan sonra yapıldı. Paraguay Otomobil ve Turing Birliği (TACPY), Paraguay’ın WRC’ye ev sahipliği yapmayı uzun yıllardır hayal ettiğini ve artık koşulların buna elverişli olabileceğini söyledi.

Artık TACPY’nin organizasyon ve yapısal düzeyde bir sıçrama yapması ve daha sonra FIA tarafından değerlendirilip, WRC organizatörleri tarafından dikkate alınması gerekecek.

Şili’nin yaşadığı zorluklar ve durumun ne zaman düzeleceğinin belli olmamasıyla beraber Paraguay’ın başvuru zamanlaması uygun gözüküyor.

Şili’deki sorunlar devam ederse, çok yıllık sözleşmeye rağmen Paraguay’ın önümüzdeki yıllarda takvime katılma şansı yüksek olabilir.