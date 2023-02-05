Otepaa Rallisi'ni kazanan Tanak, Puma ile ilk galibiyetine uzandı

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İsveç Rallisi öncesinde ekstra test yapmak isteyen M-Sport, bu nedenle Tanak'ı Estonya Ralli Şampiyonası kapsamında yer alan Otepaa Rallisi'ne göndermeyi seçti.

Takımın bir diğer amacı da Tanak'ın yeni Puma'ya daha iyi alışabilmesi.

Maliyetleri düşürmek amacıyla bu yıl WRC takımlarına yeni test kısıtlamaları getirildi; artık takımlar sezon içinde 28 yerine sadece 21 gün test yapabilecek.

Sonuç olarak, bu kaybı telafi etmek isteyen takımlar ulusal rallilere katılmak gibi bir çözümle karşımıza çıktılar.

Otepaa'nın karla kaplı yollarındaki bir günlük mücadelede üst düzey bir performans gösteren Tanak, sekiz etabın tamamını kazanmayı ve en yakın rakibi Georg Linnamae'ye 2 dakika 44 saniye fark atarak galibiyete uzanmayı başardı!

Linnamae'nin ikinciliği kötü bir sonuç sayılmaz, nitekim kendisi Rally2 kurallarına göre tasarlanmış bir Hyundai i20 ile mücadele ediyordu.

M-Sport'un yarı zamanlı sürücüsü Jourdan Serderidis de Otepaa'da mücadele eden bir diğer isimdi. Serderidis, mücadeleyi Tanak'ın 11 dakika 23 saniye gerisinde 17. tamamladı.

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

M-Sport hazırlıklarını Estonya'da sürdürürken, Hyundai ve Toyota ise Finlandiya Ralli Şampiyonası'nın ikinci rallisi olan Kuopio Rallisi'nde mücadele etmeyi seçtiler.

Hyundai yeni sürücüsü Esapekka Lappi ile, Toyota ise Takamoto Katsuta ile ralliye katıldılar.

İlk dört etabın tamamında galibiyete ulaşan Lappi, öğle arasına girilirken Katsuta'nın 12.9 saniye önünde yer almaktaydı.

Beşinci etapta çizgiyi kaçıran ve bir kar birikintisine saplanan Katsuta, ciddi zaman kaybetti ve radyatörüne hasar verdiği için sonraki etaba başlayamadı.

Yola devam eden Lappi için ise işler yolunda gidiyordu -ta ki bitime bir etap kala Katsuta'ya benzer bir hata sonucu kaza yapana ve 11 dakika kaybedene kadar.

Lappi'nin kazası sonucu galibiyet Skoda Fabia Rally2 ile mücadele eden WRC2 sürücüsü Jari Huttunen'e gitti.