Ostberg, Citroen'le tam sezon WRC2'de yarışacak

2011'den 2018'e kadar WRC'de mücadele eden Norveçli sürücü Ostberg, PH Sport tarafından yönetilen Citroen C3 R5'in direksiyonu geçecek ve sekiz yarışlık WRC2 programının tamamında yer alacak.

Geçen yıl 'WRC2 Pro' kategorisinde mücadele eden Ostberg, üç galibiyet ve altı podyumla sezonu Kalle Rovanpera'nın gerisinde ikinci sırada noktalamıştı.

Citroen'in fabrika WRC2 programı, Fransız üreticinin spordan çekilme kararıyla durduruldu ancak Ostberg, müşteri takımları için kullanıma sunulan C3 R5'le bu kategoride yer alacak.

Citroen sürücüsü, "Takımdakilerle devam etmek harika. Geçen yıl özellikle frenler, süspansiyon ve motor performansı ile ilgili temel alanlarda aracın gelişimi için çok çalıştık. Bu bize 2020'de belli bir avantaj getirmeli."

"Torstein Eriksen (yardımcı pilot) ile birlikte, amacımız mümkün olduğu kadar çok ralli kazanmak ve şampiyonluğu kazanmak. Bu yılki Monte Carlo Rallisi için çok heyecanlıyım ve yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Güçlü bir sonuç almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Citroen, bu yıl WRC3 sınıfında da Yohan Rossel'i de destekleyecek ve bir tanesi eski M-Sport Ford WRC sürücüsü Eric Camilli için olmak üzere Monte Carlo'da dört C3 WRC olacak.

M-Sport ise, bu sezon WRC2'de Fransız Adrien Fourmaux ve Britanyalı Rhys Yates için iki Fiesta R5 hazırladığını duyurdu.

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