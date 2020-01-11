WRC
WRC
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
30 Nis
-
03 Nis
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
256 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
277 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
291 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
312 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Ostberg, Citroen'le tam sezon WRC2'de yarışacak

paylaşım
yorumlar
Ostberg, Citroen'le tam sezon WRC2'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Oca 2020 14:55

Mads Ostberg, Fransız üreticinin WRC'den çekilmesine rağmen Citroen'le WRC2'de tam sezon mücadele edecek.

2011'den 2018'e kadar WRC'de mücadele eden Norveçli sürücü Ostberg, PH Sport tarafından yönetilen Citroen C3 R5'in direksiyonu geçecek ve sekiz yarışlık WRC2 programının tamamında yer alacak.

Geçen yıl 'WRC2 Pro' kategorisinde mücadele eden Ostberg, üç galibiyet ve altı podyumla sezonu Kalle Rovanpera'nın gerisinde ikinci sırada noktalamıştı.

Citroen'in fabrika WRC2 programı, Fransız üreticinin spordan çekilme kararıyla durduruldu ancak Ostberg, müşteri takımları için kullanıma sunulan C3 R5'le bu kategoride yer alacak.

Citroen sürücüsü, "Takımdakilerle devam etmek harika. Geçen yıl özellikle frenler, süspansiyon ve motor performansı ile ilgili temel alanlarda aracın gelişimi için çok çalıştık. Bu bize 2020'de belli bir avantaj getirmeli."

"Torstein Eriksen (yardımcı pilot) ile birlikte, amacımız mümkün olduğu kadar çok ralli kazanmak ve şampiyonluğu kazanmak. Bu yılki Monte Carlo Rallisi için çok heyecanlıyım ve yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Güçlü bir sonuç almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Citroen, bu yıl WRC3 sınıfında da Yohan Rossel'i de destekleyecek ve bir tanesi eski M-Sport Ford WRC sürücüsü Eric Camilli için olmak üzere Monte Carlo'da dört C3 WRC olacak.

M-Sport ise, bu sezon WRC2'de Fransız Adrien Fourmaux ve Britanyalı Rhys Yates için iki Fiesta R5 hazırladığını duyurdu.

Alakalı video

Sonraki haber
Toyota, 2020 Yaris WRC'nin örtüsünü indirdi

Önceki haber

Toyota, 2020 Yaris WRC'nin örtüsünü indirdi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Mads Ostberg
Takımlar Citroën World Rally Team
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

22 Oca - 26 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020'de kırılması muhtemel rekorlar

2
Formula 1

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!

3
Formula 1

Pirelli, 2020'de aşırı ısınma problemlerinin artmasını bekliyor

4
Formula 1

Chandhok: "F1'in Schumacher-Hakkinen tarzı bir kapışmaya ihtiyacı var"

3s
5
Formula 1

Zandvoort’taki eğimli virajda DRS kullanım fikri nasıl gerçeğe dönüştü?

Son Videolar

M-Sport 2020 renk düzeni tanıtımı 00:57
WRC

M-Sport 2020 renk düzeni tanıtımı

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar 01:50
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar 01:39
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar

Son Haberler

Ostberg, Citroen'le tam sezon WRC2'de yarışacak
WRC

Ostberg, Citroen'le tam sezon WRC2'de yarışacak

Toyota, 2020 Yaris WRC'nin örtüsünü indirdi
WRC

Toyota, 2020 Yaris WRC'nin örtüsünü indirdi

M-Sport, 2020 WRC renk düzenini tanıttı!
WRC

M-Sport, 2020 WRC renk düzenini tanıttı!

Meeke, tam zamanlı WRC kariyerinin sona erdiğini kabul ediyor
WRC

Meeke, tam zamanlı WRC kariyerinin sona erdiğini kabul ediyor

Latvala, Toyota ile İsveç Rallisi'ne katılabilir
WRC

Latvala, Toyota ile İsveç Rallisi'ne katılabilir

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.