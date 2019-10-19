Ostberg, Avustralya'da Citroen'le WRC'de mücadele edecek
Citroen, Sebastien Ogier'nin şampiyonluk umudunu korumasına yardımcı olabilmek adına Avustralya Rallisi'ne Mads Ostberg tarafından kullanılacak üçüncü bir C3 WRC getirecek.
Ostberg geçen yıl Citroen'le WRC'de mücadele etmişti ancak 2019 sezonu öncesinde koltuğunu Ogier ve Esapekka Lappi'ye kaybedince R5'in gelişimi için takıma yardım etmeye karar verdi.
Ostberg geçen yıl Avustralya'da C3 WRC ile üçüncü oldu ve şimdi Ogier'e şampiyonluk yolunda yardım etmek için tekrar WRC'ye dönüyor.
Ogier şu anda şampiyonada Toyota sürücüsü Ott Tanak'ın 28 puan gerisinde yer alıyor ve sezonun bitimine çok az bir zaman kaldı.
Ostberg'in de üçüncü araçla özellikle etap şartları konusunda Ogier'e yardımcı olması hedefleniyor.
Hyundai, Avustralya için Breen'i tercih etmedi
Bir diğer önemli karar ise Avustralya katılımcı listesinde Craig Breen'in yer almaması oldu. Hyundai tercihini Thierry Neuville, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen'den yana kullandı.
İtalya Rallisi galibi Sordo, toprak zeminde iyi bir performans sergilerken, Mikkelsen de 2016 yılında Avustralya Rallisi'ni Volkswagen'le kazanmıştı.
Mikkelsen'in 2020 planları ise belirsizliğini koruyor. Hyundai ile olan anlaşması sezon sonunda sona eriyor ve son dönemde menajerlik ekibiyle yollarını ayırdı.
Andreas Mikkelsen, Anders Jæger, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Photo by: Austral / Hyundai Motorsport
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Avustralya Rallisi
|Pilotlar
|Mads Ostberg
|Takımlar
|Citroën World Rally Team
|Editör
|David Evans
Ostberg, Avustralya'da Citroen'le WRC'de mücadele edecek
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