Ostberg, Avustralya'da Citroen'le WRC'de mücadele edecek

Ostberg geçen yıl Citroen'le WRC'de mücadele etmişti ancak 2019 sezonu öncesinde koltuğunu Ogier ve Esapekka Lappi'ye kaybedince R5'in gelişimi için takıma yardım etmeye karar verdi.

Ostberg geçen yıl Avustralya'da C3 WRC ile üçüncü oldu ve şimdi Ogier'e şampiyonluk yolunda yardım etmek için tekrar WRC'ye dönüyor.

Ogier şu anda şampiyonada Toyota sürücüsü Ott Tanak'ın 28 puan gerisinde yer alıyor ve sezonun bitimine çok az bir zaman kaldı.

Ostberg'in de üçüncü araçla özellikle etap şartları konusunda Ogier'e yardımcı olması hedefleniyor.

Hyundai, Avustralya için Breen'i tercih etmedi

Bir diğer önemli karar ise Avustralya katılımcı listesinde Craig Breen'in yer almaması oldu. Hyundai tercihini Thierry Neuville, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen'den yana kullandı.

İtalya Rallisi galibi Sordo, toprak zeminde iyi bir performans sergilerken, Mikkelsen de 2016 yılında Avustralya Rallisi'ni Volkswagen'le kazanmıştı.

Mikkelsen'in 2020 planları ise belirsizliğini koruyor. Hyundai ile olan anlaşması sezon sonunda sona eriyor ve son dönemde menajerlik ekibiyle yollarını ayırdı.