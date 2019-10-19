WRC
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
03 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
WRC / Avustralya Rallisi / Son dakika

Ostberg, Avustralya'da Citroen'le WRC'de mücadele edecek

paylaşım
yorumlar
Ostberg, Avustralya'da Citroen'le WRC'de mücadele edecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Eki 2019 08:27

Citroen, Sebastien Ogier'nin şampiyonluk umudunu korumasına yardımcı olabilmek adına Avustralya Rallisi'ne Mads Ostberg tarafından kullanılacak üçüncü bir C3 WRC getirecek.

Ostberg geçen yıl Citroen'le WRC'de mücadele etmişti ancak 2019 sezonu öncesinde koltuğunu Ogier ve Esapekka Lappi'ye kaybedince R5'in gelişimi için takıma yardım etmeye karar verdi.

Ostberg geçen yıl Avustralya'da C3 WRC ile üçüncü oldu ve şimdi Ogier'e şampiyonluk yolunda yardım etmek için tekrar WRC'ye dönüyor.

Ogier şu anda şampiyonada Toyota sürücüsü Ott Tanak'ın 28 puan gerisinde yer alıyor ve sezonun bitimine çok az bir zaman kaldı.

Ostberg'in de üçüncü araçla özellikle etap şartları konusunda Ogier'e yardımcı olması hedefleniyor.

Hyundai, Avustralya için Breen'i tercih etmedi

Bir diğer önemli karar ise Avustralya katılımcı listesinde Craig Breen'in yer almaması oldu. Hyundai tercihini Thierry Neuville, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen'den yana kullandı.

İtalya Rallisi galibi Sordo, toprak zeminde iyi bir performans sergilerken, Mikkelsen de 2016 yılında Avustralya Rallisi'ni Volkswagen'le kazanmıştı.

Mikkelsen'in 2020 planları ise belirsizliğini koruyor. Hyundai ile olan anlaşması sezon sonunda sona eriyor ve son dönemde menajerlik ekibiyle yollarını ayırdı.

Andreas Mikkelsen, Anders Jæger, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Andreas Mikkelsen, Anders Jæger, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Sonraki haber
Citroen, WRC aracında radikal değişiklik yaptı

Önceki haber

Citroen, WRC aracında radikal değişiklik yaptı

Sonraki haber

Citroen, yeni paketi İspanya'da kullanmayacak

Citroen, yeni paketi İspanya'da kullanmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Avustralya Rallisi
Pilotlar Mads Ostberg
Takımlar Citroën World Rally Team
Editör David Evans

Yarış merkezi

Avustralya Rallisi

Avustralya Rallisi

14 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Çar 13 Kas
Per 14 Kas
16:00
08:00
1. gün
Per 14 Kas
Per 14 Kas
00:30
16:30
2. Gün
Per 14 Kas
Cum 15 Kas
17:00
09:00
3. Gün
Cum 15 Kas
Cmt 16 Kas
16:33
08:33
4. Gün
Cmt 16 Kas
Paz 17 Kas
15:03
07:03
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
GENEL

Profesyonel yarış pilotu olmak hakkında bilmedikleriniz

2
Formula 1

Vettel, yakın zamanda emekli olmayı düşünmüyor

3
Formula 1

Vergne: "Red Bull'un programı çok zordu"

4
Formula 1

Özel İçerik: Hamilton, F1'deki başarısının sırlarını açıkladı

5
Formula 1

Galeri: F1'in en genç podyumları

Son Videolar

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar 01:50
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar 01:39
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar 01:47
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar

Son Haberler

Resmi: Toyota, 2020'de WRC'de Ogier, Evans ve Rovanpera ile yarışacak!
WRC

Resmi: Toyota, 2020'de WRC'de Ogier, Evans ve Rovanpera ile yarışacak!

Citroen'in ayrılığı Lappi'yi şoke etti
WRC

Citroen'in ayrılığı Lappi'yi şoke etti

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı
WRC

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!
WRC

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!

Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!
WRC

Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.