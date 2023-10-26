Orta Avrupa Rallisi: Üç ülkeyi içeren rallide, Neuville lider başladı

Hyundai pilotu, Çek Cumhuriyeti'nde Cuma günü koşulacak altı asfalt etap öncesinde M-Sport pilotu Ott Tanak'ın 1.2sn önünde ilk sırada yer alıyor.

Tanak, Perşembe günü Prag'daki bir yarış pistinde düzenlenen 2.55 km'lik açılış özel etabını kazandıktan sonra rallinin başlarında liderliği ele geçirmişti.

Ancak Estonyalı sürücü, rallide günün ikinci süper özel etabı olan 8.92 km'lik Klatovy etabına geldiğinde avantajını koruyamadı.

Karanlıkta gerçekleşen Klatovy etabını Neuville, Tanak'tan 2.2sn daha hızlı tamamlayarak üçüncü sıradan ralli liderliğine yükseldi.

Neuville, "Harika bir etap değildi. Lastikler hakkında bilgim yok - sanırım ıslak ve yumuşak arasında kaldım ve son dakikada yumuşak lastik kullanmaya karar verdi."

"Anti-cut (virajlardaki yön gösterici) direkleri ışıklardan yansıyordu, bu yüzden çok iyi göremiyordunuz, ancak temiz bir geçiş yaptık." dedi.

Tanak yumuşak lastiklerinde yeterli sıcaklık üretmekte zorlandığını hissetti ancak yine de Rally1 pilotlarının geri kalanından daha hızlı bir zaman elde etmeyi başardı.

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera etapta 2.9 n geride üçüncü oldu, ancak bu çaba Fin sürücünün toplamda dördüncülüğe tırmanması için yeterli oldu. Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Toyota takım arkadaşı Sebastian Ogier, Rovanpera'nın saniyenin onda biri farkla önünde üçüncü sırada yer aldı.

Ogier, GR Yaris'inde "hissi" bulmakta zorlandığını ve bu süreçte 6.1 sn kaybettiğini itiraf etti. Fransız pilot, birinci etapta startı atladığı için 10 saniye ceza alan Esapekka Lappi'nin toparlanan Hyundai'sinin ardından beşinci en hızlı zamanı yaptı. Lappi, Cuma gününe dokuzuncu sırada başlayacak.

Hyundai'den Teemu Suninen, M-Sport'tan Pierre-Louis Loubet ve Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın önünde altıncı sırada yer aldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Elfyn Evans sağ kavşaktaki pahalıya mal olan açılmanın ardından 7.8 sn kayıp ile etabın en hızlı dokuzuncu ismi oldu.

Şampiyonluk mücadelesini Japonya'daki son ayağa kadar taşımak için takım arkadaşı Rovanpera'yı geride bırakması gereken Evans, Cumartesi gününe liderden 10.7 sn uzakta sekizinci sıradan başlayacak.

Evans, "Kavşaklardan birinde aşırı hız yaptım, fren bölgelerinden birinde kilitlendim, bu kötü oldu." dedi.

M-Sport'tan Gregoire Munster etapta en iyi WRC2 yarışçısı olan Yohan Russell'ın önünde ilk 10'u tamamladı. WRC2 şampiyonluğu için verilen mücadelede Toksport Skoda'dan Gus Greensmith ikinci etabı rakibi ve takım arkadaşı Andreas Mikkelsen'in önünde üçüncü sırada tamamladı.

Orta Avrupa Rallisi nedir?

Dünya Ralli Şampiyonası takvimine tamamen yeni bir ralli konseptinin katılması pek sık görülen bir durum değil. Bu hafta sonundaki Orta Avrupa Rallisi sadece bir şampiyona ilki değil, aynı zamanda bilinmeyene doğru yapılan bu yolculuk muhtemelen şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.

WRC etkinlikleri daha önce de ülke sınırlarını aşmıştı ancak sezonun sondan bir önceki yarışına ev sahipliği yapan Orta Avrupa Rallisi bu prensibi başka bir seviyeye taşıyor. Takımlar, WRC tarihinde ilk kez üç ülkeyi tek bir etkinlikte bir araya getiren Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Almanya'daki zorlu asfalt etaplarında yarışıyorlar.

Bu, busene ilk kez gerçekleştirilen ve gelecek sene de uygulanacak bir format. Üç farklı ülkede ve farklı koşullarda gerçekleştirilen bu rallinin pilotlar ve takımlar için tamamen yeni bir sürüş mücadelesi sunması bekleniyor. Almanya, 2002'den 2008'e kadar WRC'ye ev sahipliği yaptı ve ardından bir kez daha 2010 ile 2019 arasında ev sahipliği yaptı. Avusturya, 1973'te WRC'nin açılış sezonunda bir yarışa ev sahipliği yaparken Çek Cumhuriyeti ilk kez dünya sahnesine çıkış yapıyor.

WRC'nin sürücülerden, takımlardan ve taraftarlardan gelen eleştirilere yanıt vermek için genel olarak etkinlik formatlarını aktif olarak yenilemeye çalıştığı bir dönemde, Orta Avrupa Rallisi kağıt üzerinde pek çok gereksinimi karşılıyor gibi görünüyor. Ralliyi insanlara ulaştırırken, onu takvimdeki diğer yarışlardan ayıran benzersiz bir meydan okuma sunuyor.