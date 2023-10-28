Orta Avrupa Rallisi: Neuville günü lider kapattı, Rovanpera şampiyonluğa gidiyor

Hyundai pilotu Neuville, güne Rovanpera’nın 36,4 saniye gerisinde başlamıştı ancak cumartesi günkü etapların sonunda 26,2 saniye önde lider durumda bulunuyor.

Neuville, Rovanpera’nın bir virajda dışarı uçmasının ardından farkı indirmiş ve liderliği eline geçirmişti.

Belçikalı pilot, Rovanpera'nın şampiyonadaki rakibi ve Toyota’dan takım arkadaşı Elfyn Evans’ın 11. etapta kaza yapmasının ve Rovanpera’nın düşük tempoda yarışmasının ardından rallinin liderliğini ele geçirdi.

Rovanpera, Evans’ın şampiyonluk umutlarının bittiğinin farkındaydı ve öğleden sonra tam gaz gidip risk almak yerine daha kontrollü bir yaklaşım sergiledi. Böylelikle Neuville son gün öncesinde lider, Rovanpera ise ikinci.

M-Sport pilotu Ott Tanak günü 1 dakika 49 saniye ile üçüncü sırada tamamladı. Tanak’ı Toyota pilotu Sebastien Ogier 2 dakika 20 saniyelik, Ogier’i ise takım arkadaşı Takamoto Katsuta 2 dakika 48 saniyelik derecelerle takip etti.

Hyundai’den Teemu Suninen (+2:58.2), Gregorie Munster (+3:52.2), Pierre-Louis Loubet (+9:05.8), Adrien Fourmaux (9:12.3) ve WRC2 şampiyona lideri Emil Lindholm (9:18.8) ile ilk 10 sırayı oluşturdular.

Cumartesi günü öğleden sonra etaplar başladığından itibaren perşembe gününden bu yana ilk kez kuru zeminde yarışıldı. Yol yüzeyi ıslak değildi ancak pist yüzeyine yakın bölümlerde bolca çamur vardı.

Ogier, 12. etapta değişken koşullara iyi şekilde ayak uydurarak rallinin ilk etap zaferini aldı. Lastiklerine fazla yüklenmemeye özen gösteren Fransız pilot, rallinin lideri Neuville’i 1,5 sn farkla geride bıraktı.

Photo by: Red Bull Content Pool Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Yaptığı açıklamada Ogier, şunları söyledi: “Hafta sonunda ilk kez biraz yol tutuşu yakalayabildik ancak çamurlu kısımlar aşırı kaygandı. Yol tutuşu her zamankinden daha fazla değişim gösteriyordu.”

Tanak, aynı dereceyi kaydeden 4.9 saniye gerideki Katsuta ve Rovanpera’nın önünde üçüncü olarak başarılı bir sürüş yaptı.

Sabah saatlerinde sürüşte zorluk yaşayan Katsuta, Toyota mühendislerinin kendisinin beynini değiştirdiğini söyleyerek espri yaptı ve iyi performansını buna borçlu olduğunu söyledi. Japon pilot Suninen’in önünde beşinci sıraya yükseldi.

Evans’ın kazası sonrası Rovanpera, çamurlu bölgelerde ekstra dikkatli bir sürüş yaptı ve Neuville farkı 14,5 saniyeye çıkardı.

Rovanpera’nın gezinme modunda yarışmasıyla 13. etabın sonunda 26,7’ye çıktı.

Rovanpera yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Pistte kalmaya çalışmak bizi oldukça zorladı. Olağan bir yarış koşmak istiyoruz ancak bazı bölümlerde frenleri daha çok kullanıp bazı bölümlerde hızlı olmaya çalıştığınızda işiniz oldukça zorlaşıyor.”

“Ama yine de iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Şimdi tek hedefimiz ralliyi bitirebilmek.”

Photo by: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallinin 13. etabının galibiyeti için verilen mücadele, şimdiye kadarki en yakın mücadeleydi. Ogier, Tanak’ın 0,1 saniye ile önüne geçip etap birincisi oldu Neuville içe 3,5 saniye geride üçüncü olarak tamamladı.

Katsuta, Suninen’e karşı 1,9 saniye daha fark kapatarak genel sıralamada beşinci sıradaki yerini korudu.

Gece düzenlenen günün son etabı, yoldaki yoğun miktardaki çamur sebebiyle rallinin tartışmasız en zorlu etabı oldu. Ogier bu etabı Rally GB’nin çakıl etaplarına benzetti.

Ogier konuya dair şu açıklamayı yaptı: “Bu etapta sadece yolda kalmaya çalıştım. Kuru zemin lastikleriyle hiç yol tutuşum yoktu ve bu hiç keyif vermedi.”

M- Sport pilotları Tanak ve Loubet, aynı sol virajda çukura girdiler ve yolun ne kadar kaygan olduğunu fark ettiler. İki pilot sırasıyla 30,4 ve 25,1 saniye kayıp yaşayarak etabın sonuna ulaştılar.

Aracının hidrolik basıncında yaşadığı problemle yarışan Tanak, etabın sonunda kendisine oldukça sinirlenmişti. Tanak, şunları söyledi: “El frenini çekmek gibi aptalca bir şey yaptım ve ön tekerleklerim kitlendi.”

Etabı Neuville’in 0,5 saniye önünde bitiren Rovanpera, şu açıklamalarda bulundu: “Biraz daha yarışmak istedim.”

Photo by: Toyota Racing Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT

“Sadece günü iyi bir hisle tamamlamak istedim ve biraz daha yarıştım. Sanırım bu etaptaki yol koşulları şimdiye kadar gördüğüm en zorlu koşullar. Bu etaptaki piste asfalt demek gerçekten çok zor.”

Pazar günü yapılacak dört etaptan sonra Orta Avrupa Rallisi tamamlanmış olacak.

Cumartesi günü etap galipleri

9. etap: E. Evans

10. etap : T. Neuville

11. etap : T. Neuville

12. etap : S. Ogier

13. etap : S. Ogier

14. etap : K. Rovanperä

Orta Avrupa Rallisi - 14 etabın ardından genel klasman:

Pilot Takım Süre/Fark 1 T. Neuville Hyundai 2h18'34"5 2 K. Rovanperä Toyota +26"2 3 O. Tänak M-Sport Ford +1'49"1 4 S. Ogier Toyota +2'20"2 5 T. Katsuta Toyota +2'47"9 6 T. Suninen Hyundai +2'58"8 7 G. Munster M-Sport Ford +3'52"2 8 P. Loubet M-Sport Ford +9'05"8 9 A. Fourmaux Ford Fiesta (WRC2) +9'12"3 10 E. Lindholm Hyundai (WRC2) +9'18"8