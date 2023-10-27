Orta Avrupa Rallisi: Rovanpera farkı açtı, Neuville Evans’ı geride bıraktı

Rovanpera, Cuma günkü altı etabın dördünde en hızlı zamana ulaşarak Hyundai pilotu Thierry Neuville ile arasındaki farkı daha da artırdı ve ıslak zeminde mükemmel bir performans gösterdi.

Diğer yanda Elfyn Evans gün içinde sekizincilikten ikinciliğe yükseldi ancak günün son etabında Neuville’in gerisine düştü ve zirvedeki takım arkadaşının 47,2 saniye gerisinde kaldı. Evans’ın takım arkadaşı Rovanpera’nın ikinci dünya şampiyonluğunu engellemesinin tek yolu, takım arkadaşını geçmesi.

M-Spor pilotu Ott Tanak ise zorlu koşullarda yapılan rallide Toyota pilotu Takamoto Katsuta’nın önünde 4. yer aldı. Tanak, Rovanpera’nın 1 dakika 30 saniye gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Sebastien Ogier, günün ilk etabında lastik sorunu nedeniyle nerdeyse bir dakika kaybetti. Sekiz kez dünya şampiyonu pilot, günü Rovanpera’nın 2 dakika 35 saniye gerisinde altıncı sırada bitirdi. Teemu Suninen ve Gregorie Munster ise kendilerini yedinci ve sekizinci sıralarda buldular.

Hyundaki pilotu Esapekka Lappi, beşinci etapta büyük bir kaza yaptı. Hem Lappi hem de yardımcı pilotu Janne Ferm kazadan yara almadan kurtuldu.

Cuma günü etap galipleri:

3. etap : K. Rovanperä

4. etap : K. Rovanperä

5. etap : K. Rovanperä

6. etap : E. Evans

7. etap : K. Rovanperä

8. etap : T. Neuville

Orta Avrupa Rallisi - 8. etabın ardından genel klasman:

Pilot Takım Süre/Fark 1 K. Rovanperä Toyota 1h13'05"1 2 T. Neuville Hyundai +36"4 3 E. Evans Toyota +47"2 4 O. Tänak M-Sport +1'30"4 5 T. Katsuta Toyota +2'26"8 6 S. Ogier Toyota +2'35"9 7 T. Suninen Hyundai +2'39"1 8 G. Munster M-Sport Ford +2'59"1

6. etap

Sabah etaplarını kusursuz şekilde atlatan Rovanpera’nin etap zafer serisi, Vlachovo Brezi isimli altıncı etapta son buldu. Havanın açmasına rağmen Fin pilot ıslak ve çamurlu pist koşulları nedeniyle sabahki etaptan neredeyse sekiz saniye daha yavaş bir zaman kaydetti.

Konu hakkında açıklama yapan Rovanpera, şunları söyledi: “Altıncı etap kesinlikle çok zorluydu. Hava düzeliyor olsa da pist gerçekten çok kirliydi.”

Photo by: Toyota Racing Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Altıncı etabı kazanan Evans, Neuville’in yalnızca 1,1 saniye önündeydi. Evans’ın etabı kazanmasıyla Rovanpera ile fark 27,5 saniyeye indi, Neuville ile arasındaki fark ise 2 saniyeye çıktı.

Tanak, altıncı etapta M-Sport Puma aracının ayarlarıyla mücadele etmeye devam etti ancak süresi 8.6 saniye daha arttı ancak Ogier ve Katsuta’dan daha hızlıydı.

Etap seyircilerin tehlikeli yerlerde durması nedeniyle durdurulmadan önce çizgiyi son geçen isim Katsuta oldu. Etabı henüz bitiremeyen diğer pilotlara ek süreler verildi.

7. etap

Rovanpera, Evans’ın altıncı etaptaki zaferine karşılık verdi ve 7. etabı kazanarak farkı 9,7 saniye daha arttırdı. Ayrıca Orta Avrupa Rallisindeki dördüncü etap birinciliğine ulaştı.

Evans, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Araçta gerçekten kötü bir hissiyat vardı. Kalle’nin de araçta aynı hissiyata sahip olmasını umuyordum ancak belli ki öyle değilmiş.”

Neuville de Evans’tan 1,7 saniye daha hızlıydı ve genel klasmanda ikincilik ile arasındaki farklı 0,3 saniyeye indirdi.

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

8. etap

Sekizinci etabı ise Neuville etkileyici bir sürüşle ilk sırada bitirdi. Rovanpera’dan 1,1 saniye daha hızlı olan Fransız pilot herkesi şaşırttı.

Etabı vites kolu olmadan bitiren Tanak zor anlar yaşadı. Ancak yine de etabı beşinci sırada bitirdi. Açıklama yapan Tanak, şu söyle söyledi: “Son 5-7 kilometre boyunca vites kolu olmadan sürdük. Böyle bir şeyin neden olduğuna anlam veremedim.”

Tanak gibi M-Sport takımı pilotu olan Pierre- Louis Louber ise unutulması gereken bir etabı geride bıraktı. Fransız pilot, dördüncü etapta kaskının kayışını doğru şekilde bağlamadığı için bir dakika zaman cezasına çarptırılmıştı. Üstüne yaşadığı kazanın ardından aracında tekerlek değişimi gerekti ve tüm bunlar ona 15 dakikaya mal oldu.

WRC2’de ise Hyundai pilotu Emil Lindholm günü lider olarak tamamladı. Ralli heyecanı cumartesi günü Almanya ve Avusturya'daki etaplarla devam edecek.