Prime'a abone ol
WRC Orta Avrupa Rallisi
Etap raporu

Orta Avrupa Rallisi: Neuville zirvede farkı büyütüyor, Rovanpera şampiyonluğa ilerliyor

2023 Orta Avrupa Rallisi'nde Pazar günü sabah bölümünde gerçekleştirilen 3 asfalt etabıyla başladı. Güne lider başlayan Hyundai pilotu Thierry Neuville avantajını daha da artırırken, Kella Rovanpera şampiyonluğa ilerliyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Orta Avrupa Rallisi'nde Cumartesi günü oldukça dramatikti ve şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren bir olaya sahne oldu: Elfyn Evans spin atarak ralliye veda etmişti, böylelikle Kalle Rovanpera'nın şampiyonluğa ulaşmasını için sadece 4 puana ihtiyacı kalmıştı. 

Bunun üzerine Rovanpera daha kontrollü sürmeye başlamış ve Neuville liderliğe yükselmişti. 

Cumartesiyi lider tamamlayan Neuville, Pazar sabahı gerçekleştirilen 3 asfalt etabın ardından genel klasman liderliğini koruyor. 

Belçikalı pilot, ikinci sıradaki Rovanpera ile arasındaki farkı 43.9 saniyeye kadar çıkardı. Şampiyonluğa ulaşması için sadece finişe gelmesi gereken Rovanpera, kontrollü bir şekilde yoluna devam etti ve sabah bölümünü ikinci sırada tamamladı. 

M-Sport'tan Ott Tanak 1 dakika 48.9 saniye geride üçüncü sırada yoluna devam ediyor. Sebastian Ogier dördüncü, Takamoto Katsuta beşinci. Teemu Sunninen, Gregoire Munster ve bir aktarma organı sorun yaşayan Pierre-Louis Loubet ilk 8'i tamamlıyorlar. 

Orta Avrupa Rallisi, öğleden sonra bölümünde yapılacak Super Stage'in ardından son bulacak. 

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Orta Avrupa Rallisi: Neuville günü lider kapattı, Rovanpera şampiyonluğa gidiyor
Sonraki haber Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Formula 1
Mexico City GP

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti

WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti

World Superbike
Jerez

WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti

Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon!

Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon!

WRC
Orta Avrupa Rallisi

Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon! Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon!

Son Haberler

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

F1 Formula 1
Mexico City GP

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

F1 Formula 1
Mexico City GP

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

F1 Formula 1
Mexico City GP

Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

F1 Formula 1
Mexico City GP

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol