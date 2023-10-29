Orta Avrupa Rallisi: Neuville zirvede farkı büyütüyor, Rovanpera şampiyonluğa ilerliyor
2023 Orta Avrupa Rallisi'nde Pazar günü sabah bölümünde gerçekleştirilen 3 asfalt etabıyla başladı. Güne lider başlayan Hyundai pilotu Thierry Neuville avantajını daha da artırırken, Kella Rovanpera şampiyonluğa ilerliyor.
Orta Avrupa Rallisi'nde Cumartesi günü oldukça dramatikti ve şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren bir olaya sahne oldu: Elfyn Evans spin atarak ralliye veda etmişti, böylelikle Kalle Rovanpera'nın şampiyonluğa ulaşmasını için sadece 4 puana ihtiyacı kalmıştı.
Bunun üzerine Rovanpera daha kontrollü sürmeye başlamış ve Neuville liderliğe yükselmişti.
Cumartesiyi lider tamamlayan Neuville, Pazar sabahı gerçekleştirilen 3 asfalt etabın ardından genel klasman liderliğini koruyor.
Belçikalı pilot, ikinci sıradaki Rovanpera ile arasındaki farkı 43.9 saniyeye kadar çıkardı. Şampiyonluğa ulaşması için sadece finişe gelmesi gereken Rovanpera, kontrollü bir şekilde yoluna devam etti ve sabah bölümünü ikinci sırada tamamladı.
M-Sport'tan Ott Tanak 1 dakika 48.9 saniye geride üçüncü sırada yoluna devam ediyor. Sebastian Ogier dördüncü, Takamoto Katsuta beşinci. Teemu Sunninen, Gregoire Munster ve bir aktarma organı sorun yaşayan Pierre-Louis Loubet ilk 8'i tamamlıyorlar.
Orta Avrupa Rallisi, öğleden sonra bölümünde yapılacak Super Stage'in ardından son bulacak.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
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