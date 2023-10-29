Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon!
2023 Orta Avrupa Rallisi'ni Hyundai pilotu Thierry Neuville kazanırken, ralliyi ikinci sırada tamamlayan Kalle Rovanperä ve ko-pilotu Jonne Halttunen şampiyonluklarını ilan ettiler.
Orta Avrupa Rallisi'nde Cumartesi günü oldukça dramatikti ve şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren bir olaya sahne oldu: Elfyn Evans spin atarak bir ahıra çarpmış ve ralliye veda etmişti.
Böylelikle Kalle Rovanpera'nın şampiyonluğa ulaşması için sadece 4 puana ihtiyacı kalmıştı. Bunun üzerine Rovanpera daha kontrollü sürmeye başlamış ve Neuville liderliğe yükselmişti.
Pazar günü gerçekleştirilen 4 etapta Neuville hata yapmadı ve zafere ulaştı, Rovanpera ise ikinci oldu ve şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyonluğa ulaşmasının ardından konuşan Rovanpera, "Oldukça iyi hissediyorum, bu şampiyonluk benim için ilk şampiyonluktan daha önemliydi. Daha çok rekabet vardı ve çok iyi bir iş yaptık. Elbette en büyük teşekkürüm Jonne'ye gidiyor."
"Dünyanın en iyi ko-pilotu o. Bu şampiyonluğun tadının ilkinden daha çok çıkaracağım." dedi.
Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nden geçen bu rallide Neuville, 18 etabın ve 313 kilometrenin ardından 57.6 saniyelik bir avantajla zafere ulaştı.
Şampiyonluğu garantileyen Rovanpera ikinci sırayı aldı, M-Sport Ford'da Ott Tanak 1 dakika 52 saniye geride ilk 3'ü tamamladı.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1
Toyota'dan Sebastian Ogier ve Takamoto Katsuta ilk 5'i tamamladılar. Teemu Suninen altıncıydı. Gregoire Munster yedinci sırayı alırken, Rally2'nin en hızlısı Adrien Fourmaux onu takip etti.
WRC2'de zafere ulaşan Nicolas Ciamin genel klasmanda dokuzuncu sırayı aldı, Pierre Louis Loubet ise ilk 10'u tamamladı.
Günün etap galipleri
15. etap : S. Ogier
16.etap : E. Evans
17. etap : S. Ogier
19. etap (Power Stage) : E. Evans
Orta Avrupa Rallisi genel klasman:
|Pilot
|Takım
|Süre/Fark
|1
|
T. Neuville
|Hyundai
|2:52.39.9
|2
|
K. Rovanperä
|Toyota
|+57"6
|3
|O. Tänak
|M-Sport Ford
|+1'52"8
|4
|
S. Ogier
|Toyota
|+2'08"6
|5
|T. Katsuta
|Toyota
|+2'48"3
|6
|T. Suninen
|Hyundai
|+3'06"3
|7
|G. Munster
|M-Sport Ford
|+4'22"3
|8
|A. Fourmaux
|Ford Fiesta (WRC2)
|+11'35"8
|9
|N. Ciamin
|Skoda (WRC2)
|+11'53"1
|10
|P. Loubet
|M-Sport Ford
|+12'04"3
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