Orta Avrupa Rallisi: Neuville lider, Evans kaza yaptı, Rovanpera şampiyonluğa çok yakın!
Orta Avrupa Rallisi, Cumartesi sabah bölümünde gerçekleştirilen 3 etap ile devam etti. Toyota'dan Elfyn Evans sabah bölümünde kaza yaptı, yani Kalle Rovanpera artık şampiyonluğa çok ama çok yakın. Kaostan uzak duran Thierry Neuville ise genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Fotoğraf: Toyota Racing
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1
9. etap (Schardinger Innviertel, 15.72km)
Cumartesi sabah bölümünün ilk etabında Avusturya sınırları içerisine girildi, hafif yağmurla birlikte koşullar geçtiğimiz iki günde olduğu gibi ekipleri zorlamaya devam edildi.
Yola çıkış sırası bugün tersti, yani etaba en son etaba başlayan isim oluyordu ama bu bir avantaj değildi çünkü bu koşullarda, etapta her pilot geçtiğinde yol daha da çamur oluyordu ve kirleniyordu.
Yani aslında son sıradan çıkan Rovanpera en kötü yol koşullarıyla karşılaştı. Fin pilot yine de 3. zamanı kaydederek bu durumla iyi başa çıktı.
Etap zaferi ise Rovanpera'nın ana rakibi Evans'a gitti. Evans, günün ilk etabını Neuville'in 1.3 saniye önünde kazandı. Rovanpera ise 2.1 saniye geride üçüncüydü.
Genel klasmanda ikinci sırada olan Neuville ise Rovanpera'dan 0.9 saniye almış oldu.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1
10. etap (Muhltal 1, 27.15km)
Bahsettiğimiz gibi etaplardan her pilot geçtiğinde yol daha da kirli hâle geliyordu ve Rovanpera'nın işi zordu, bu durum 10. etapta daha net bir şekilde görüldü zira Fin pilot, kendisinden görmeye alışık olmadığımız nadir hatalarından birini yaptı.
Sola dönen bir U virajının frenlemesinde bir su birikintisi yüzünden aracının kontrolünü kaybeden Rovanpera, spin atarak yoldan uçtu ama aracını ağaçlara çarpmadan durdurdu.
Şampiyona lideri, yola geri dönene ve etabı bitirene kadar 24.7 saniye kaybetti.
Totoya pilotu konu hakkında, "Kaygan bir frenleme noktasında spin attım, beklediğimden çok daha kaygandı. Önümdeki isimlerin yolun hangi tarafını kirlettiğini bilmek zordu. Yine de her şey iyi gidiyor, şimdi asfaltta kalmaya odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.
Neuville, Rovanpera'nın hata yaptığı bu etabı kazanarak farkı 10.9 saniyeye indirdi. Evans ise Neuville'den 3.8 saniye geride etabı ikinci tamamladı.
Tanak ise bu etapta hibrit güç olmadan yarıştı, ayrıca lastik de patlattı. M-Sport pilotu için şu ana kadar zor bir ralli geride kalıyor.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1
11. etap (Knaus Tabbert Bayerischer Wald, 11.88km)
Sabah bölümünün son etabı için yeniden Almanya sınırlarına girilirken, hava koşulları daha iyiydi. Şampiyonluk savaşı için oldukça önemli bir etap oldu çünkü Rovanpera'nın şampiyonadaki ana rakibi Evans, bu etapta spin attı.
Evans, nispeten yavaş hızda bir spin atsa da yol kenarındaki bir ahırın kapısına çarparak araca hasar aldılar. Neyse ki Evans ve ko-pilot Scott Martin'in durumu iyiydi.
İkilinin ralliye yeniden katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Rovanpera, etaba başlamadan önce Evans'ın kaza yaptığı haberini almıştı ve bu seansta pek de zorlamadı. Bu etapta 22 saniye bırakan Rovanpera, ralli liderliğini de Neuville'e bıraktı ve Neuville 11 saniyelik bir farkla sabah bölümünü lider tamamladı.
Cumartesi sabah bölümü - etap galipleri:
9. etap : E. Evans
10. etap: T. Neuville
11. etap: T. Neuville
Orta Avrupa Rallisi - 11 etabın ardından genel klasman:
|Pilot
|Takım
|Süre / Fark
|1
|
T. Neuville
|Hyundai
|1h45'45"3
|2
|
K. Rovanperä
|Toyota
|+11"1
|3
|O. Tänak
|M-Sport Ford
|+1'19"6
|4
|
S. Ogier
|Toyota
|
+2'16"3
|5
|T. Suninen
|Hyundai
|+2'33"4
|6
|T. Katsuta
|Toyota
|+2'35"7
|7
|G. Munster
|M-Sport Ford
|+3'04"1
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