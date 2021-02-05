Oliver Solberg, WRC aracı ile ilk rallisine Finlandiya'da çıkacak

Solberg, i20 Coupe WRC'yi Aaron Johnston ile paylaşırken, Hyundai'den yapılan açıklamaya göre bu fırsat, 19 yaşındaki sürücünün gelişim ve öğrenim sürecinin bir parçası olacak. Araç Fransız 2C Racing tarafından sunulacak.

Her ne kadar fabrika ekibi için yarışmıyor olsa da Ott Tanak, Thierry Neuville ve Craig Breen ile çalışma fırsatı yakalayacak.

Takım Patronu Andrea Adamo, tam da bundan ötürü mutlu görünüyor.

Adamo, "Elbette performans seviyesini görmek istiyoruz ancak ilk WRC mücadelesinde omuzlarında herhangi bir baskı olmayacak. Rallinin tadını çıkarmalı ve mümkün olan tüm deneyimi yaşamalı."

"İlk kez WRC'nin en üst sınıfında yarışacak. Yine de her şeyden önce bir test olacak. Bu kış şartlarında aracın yüksek hızlı doğasına alışması ve onu tanıması gerekiyor."

"Power Stage'in sonuna geldiğinde bolca keyif aldığını ve mutlu olduğunu görmeyi istiyoruz. Hedefimiz bu." dedi.

Oliver şimdiye kadar ralli kariyerinde güçlü bir performans ortaya koydu ve geçtiğimiz aylarda Hyundai'ye katıldı.

2003 WRC şampiyonu Petter Solberg'in oğlu olan Oliver, "Öncelikle bana tecrübe edinme fırsatı verdikleri ve i20 Coupe WRC'yi sürme konusunda güvendikleri için Hyundai Motorsport'a çok büyük bir teşekkür etmem gerekiyor. İlk defa bu fantastik aracı süreceğim ve o anın gelmesi için dakikaları sayıyorum." dedi.