Ogier'in yeni hibrit dönemi öncesinde çok fazla belirsizlik bekliyor

8 kez Dünya Şampiyonu olan Ogier, Toyota'nın yeni GR Yaris WRC aracını geçen hafta sonu test etti. Ogier 2022'de tam zamanlı yarışmayacak ve şu ana kadar sadece Monte Carlo Rallisi'ne katılacağı resmi olarak duyuruldu.

Ogier, yeni Rally1 Hibrit WRC aracıyla ilk sürüşünden keyif aldığını ancak yeni dönemde dayanıklılığın kritik konulardan birisi olacağını söyledi.

Ogier, "Sezonun ilk haftalarında dayanıklılığın daha büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum çünkü bu araçlar çok yeni ve her testte büyük gelişme kaydedildiğini görüyoruz."

"Geçen sezona kıyasla, dayanıklılığın daha büyük rol oynaması mümkün ancak takımın sıkı çalışacağından ve bu aracı performans ve dayanıklılık açısından geliştirmede başarılı olacağından eminim."

"Monte Carlo'ya giderken herkes için büyük soru işaretleri olduğunu ve her zamandan daha büyük belirsizlik olduğunu kabul etme konusunda dürüst olmalıyız." dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

GR Yaris WRC'yi bir önceki araçla kıyaslayan Ogier, yeni aracın performans açısından geri adım olduğunu ancak Rally1 makinelerini geliştirdikçe performansın iyileceğini söyledi.

2022 kurallarına göre Rally1 araçları, hibrit sistemde yer alan 100 kW'lik elektrik motoru çalıştırıldığında 500 beygir güç üretecekler.

Ogier, "Bu araçların performans açısından geri adım attığını kabul etme konusunda dürüst olmalısınız. Bu araçlar daha yavaş, daha ağır. Teknik kurallar birçok açıdan bizi daha fazla kısıtlıyor."

"Ayrıca, aracın hızlı bir şekilde gelişeceğinden eminim. Bunu en son jenerasyon araçlarda da görmüştük. O araçlar 2017'de ilk kez yarışlara katıldığında 2021 sonundaki kadar hızlo değillerdi. Aynı sürecin bu araçlarda da olacağına inanıyorum."

"Ekstra güç kullanıldığında kesinlikle eğleneceğiz. Hepimiz daha fazla gücü seviyoruz. Bunu keşfetmesi eğlenceliydi. Gerçek şu ki, o ekstra güç her zaman yok ve genel olarak, bu aracın geçen seneden daha yavaş olduğu konusunda dürüst olmalıyız."

"Daha fazla gelişebileceğimiz alanlar olduğunu düşünüyorum. Aracın ne kadar geliştiğini izlemek heyecan verici olacak. Bu ilginç mücadelede en kısa sürede adapte olmalı ve diğerlerinden daha hızlı gelişmeliyiz." dedi.

Ogier'in 20-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi öncesinde bu ay ve gelecek ay GR Yaris WRC aracıyla yine test yapması bekleniyor.