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Ogier'in tempo düşüklüğüne yanlış hava tahmini sebep olmuş

Sebastien Ogier'e göre yanlış hava tahmini nedeniyle yanlış ayarları tercih etmeleri, Cuma öğleden sonra liderliği kaybetmesine sebep oldu.

Tom Howard
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Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Cuma sabahı oldukça rekabetçi görünen ve ilk üç etabın ikisini kazanarak 16.3 saniye farkla liderliğe yükselen Ogier, özellikle 50 kilometrelik Monte Lerno'da en yakın rakibinden 12.7 saniye daha iyi bir zaman elde ederek dikkatleri üstüne çekmişti.

Ancak öğleden sonra gelen yağış herkesi olduğu gibi Ogier'i de etkiledi, takımın kararı üç yumuşak ve üç sert lastik kullanmak oldu. İkinci sıradaki Esapekka Lappi ise dört yumuşak ve bir sert lastikle karşımızdaydı.

Doğru seçimleri yaptığı görülen Lappi, ilk iki etapta Ogier'e yaklaşmayı, Monte Lerno'nun ikinci geçişinde ise 0.1 saniye farkla ralli liderliğini almayı başardı! 

Günün ardından Autosport'a konuşan Ogier, "En iyi öğleden sonramız değildi ama yine de iyi bir sürüş ortaya koyduk."

"Hava durumu konusunda yanlış bilgilendirildik, bu yüzden yanlış lastik seçimi yapmamızın yanı sıra yanlış ayarlarla parkura çıktık."

"Bundan memnun değilim, yine de kabul edilebilir bir öğleden sonra olduğunu düşündüm, istikrarlıydım ve bu zor koşullarda çok fazla risk almadım. İyi bir konumdayız."

"Cumartesi günü de koşulların iyileşeceğini sanmıyorum. Tahmin etmek zor ancak günün kuru zeminde geçmesi düşük bir ihtimal."

"Sadece sevdiğimiz ayarlara geri dönmemiz gerekiyor. Sardunya'da ilk kez bu tür bir yağmur yağıyor, bu da işleri biraz zorlaştırıyor." dedi.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

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