WRC

Ogier'den Ali Türkkan'a tebrik mesajı: "Kariyerinde çok önemli bir adım"

9 kez WRC dünya şampiyonu Sébastien Ogier, sosyal medya hesabı üzerinden temsilcimiz Ali Türkkan'ın elde ettiği JWRC zaferini kutladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 11:00

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121 podyum, 69 galibiyet ve 9 şampiyonlukla WRC tarihinin efsane ismi Sébastien Ogier, temsilcimiz Ali Türkkan'ın JWRC şampiyonu olarak elde ettiği tarihi başarıyı kutladı.

Resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Ogier, şu ifadeleri kullandı: "Selam Ali, ben Seb. Biraz geç kaldığımı biliyorum fakat ilk Junior şampiyonluğun için seni tebrik etmek istedim."

"İlk Junior galibiyeti, ralli kariyerinde her zaman çok önemli bir adımdır, en azından benim için öyle oldu ve umarım sen de benim gibi bir seri yakalayabilir, kendini en iyi etaplarda kanıtlama fırsatı elde edebilirsin."

"Gelecekte sana başarılar diliyorum, tekrardan tebrik ederim."

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- Motorsport.com Ekibi

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