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Ogier "zorlu" İspanya Rallisi'nin WRC şampiyonluğu için pozitif bir adım olduğunu düşünüyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastien Ogier, geçen hafta sonu gerçekleştirilen İspanya Rallisi'nin kendisi için zorlu geçtiğini ancak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığını söyledi.

Ogier "zorlu" İspanya Rallisi'nin WRC şampiyonluğu için pozitif bir adım olduğunu düşünüyor

İspanya'nın asfalt etapları, Toyota sürücüsü Sebastien Ogier'e bitime bir ralli kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatı sunuyordu.

Ogier'in bitime bir ralli kala şampiyonluğunu ilan etmesi için Elfyn Evans'ın altı puan önünde finiş görmesi yeterli olacaktı. Fakat hafta sonu boyunca Yaris'inden en iyisini çıkarmakta zorlandı.

Yedi kez dünya şampiyonu, rallinin galibi Thierry Neuville'in yanı sıra, Evans ve Hyundai sürücüsü Dani Sordo'nun gerisinde dördüncü oldu. Böylelikle de Monza Rallisi öncesinde 17 puan farkla şampiyona liderliğini sürdürüyor. Bir yarıştan alınabilecek maksimum puan sayısı ise 30.

Ogier genellikle asfalt etapları daha çok seviyor ve bundan ötürü güçlü bir sonuç geçirmeyi ummuştu. Ancak aracında pek çok ayar denemesine rağmen istediği ayarları bulamadı. Yine de aldığı dördüncülüğün, şampiyonluk yolunda "kritik" olduğunu düşünüyor.

Hafta sonunun ardından konuşan Ogier, "Zor bir hafta sonuydu ve bunlar şampiyona için değerli puanlar."

"Buraya gelirken daha yüksek bir sonuç almayı hedefliyordum ama mümkün olmadı. Zor zamanlarda şampiyonluk için ihtiyacımız olan şeyi aldık."

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

“Mücadele çok yakındı ve ilk üç etapta epey zorladık. Fakat sonuncusunda yağan yağmur nedeniyle genellikle daha güvenli şekilde hareket ettim."

"Genel anlamda baktığımızda, bu hafta sonunun şampiyonluk için bir başka olumlu adımdı ve en önemli şeyin bu olduğunu hatırlamamız gerekiyor."

"Yine de henüz hiçbir şey bitmedi, bu yüzden Monza'da iyi olmamız ve geçen yıl orada elde ettiğimiz başarıyı tekrarlamaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Evans, takım arkadaşının şampiyonluk için favori olduğuna inanıyor ancak 18-21 Kasım tarihleri arasında Monza'da yapılacak yarışta her şeyin mümkün olduğunu  kabul ediyor.

Evans, "Her şeyin olabileceğini biliyoruz ama aynı zamanda Seb'in oldukça zeki bir adam olduğunu ve onu geçmek için oldukça farklı bir şey gerekeceğini de biliyoruz."

"Her halükarda Monza'da ne yapmamız gerektiğinin gayet açık olduğunu söyleyebilirim." dedi.

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