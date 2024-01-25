Ogier: "Yeni WRC puan sistemi hiçbir anlam ifade etmiyor"

WRC bu yıl, özellikle pazar gününü renklendirmek için tasarlanmış yeni bir puan sistemi getirdi. Sürücüler daha önce ralli sonu Power Stage için lastikleri koruyarak son gün boyunca ilerliyorlardı.

Sürücüler yine en fazla 30 puan kazanabilecekler, ancak bu puanlar bu yıl farklı şekilde dağıtılacak. Puanlar 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 şeklinde cumartesi günü sonunda ilk 10'da yer alanlara, ancak yalnızca pazar günü sonunda rallinin genel klasmanına tamamlayan ekiplere verilecek. Pazar günü finiş göremeyen ekiplerin cumartesi puanları bir sonraki en iyi sıralamaya sahip ekibe verilecektir.

Sadece pazar günü koşulan etaplara dayanan ayrı bir klasman ile ilk yediye 7-6-5-4-3-2-1 esasına göre ek puanlar verilecektir. Daha önce de Power Stage'de verilen beş bonus puana ek olarak verilecektir.

Toyota ile yarı zamanlı bir sezon geçireceği için şampiyona puanları Ogier'in bu yılki ana önceliği olmasa da, sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier, şampiyonanın neden bu konsepti benimsediğini anlamakta zorlandığını açıkladı.

Yeni puan sisteminin Monte Carlo'daki lastik stratejisini nasıl etkileyebileceği sorulduğunda Ogier, "Puanlar pek umurumda değil, benim için net hedef daha çok genel klasman galibiyeti, bu kesin."

"Ama yine de, bu yeni kurallar hiçbir anlam ifade etmiyor. Anlayamıyorum. Umarım yanılıyorumdur ama şu ana kadar bu sistemin değişmesinin sadece rahatsızlık verdiğini görüyorum." dedi.

Bu sistemin pazar günkü şovu geliştireceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Ogier, "Durum bu olabilir ama yine de yanlış."

"Zaferi tamamen değersizleştiriyorsunuz. Karmaşık hale getiriyorsunuz ve geniş halk kitlelerinden kimse gerçekten anlamayacak. Ancak eğer bir inekseniz ve ralli ile gerçekten ilgileniyorsanız anlayabilirsiniz."

"Aksi takdirde 'bu adam yarışı kazandı ama maksimum puan alamadı. Bu nasıl mümkün olabilir?' diyebilirsiniz. Bu bir noktada gerçekleşecek."

Photo by: Toyota Racing Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

"Ayrıca pazar günkü stratejiden kaçınıyorsunuz ama öncesinde çok daha büyük bir strateji oluşturabiliyorsunuz."

"Birisi rallinin başında bir sorun yaşarsa, o zaman limitte o kadar sürmez. Sadece pazar günü 50 km'yi zorlamak ve 12 puana sahip olmak için tüm hafta sonu lastik ve araç tasarrufu yapar Tüm hafta sonu boyunca kendisini çok zorlayan birisi cumartesi gecesi belki sadece 18 puana sahip olabilir. Yani bu hiç de mantıklı değil."

"Bir noktada, etap galibiyeti başına sadece bir puan verilmesi yönünde bir öneride bulundum. Neden olmasın? Bu herkesi zorlar, her zaman yakalanacak bir puan vardır, ama bu şekilde değil." dedi.

Puan sistemi, sezon açılışına doğru servis alanında görüş ayrılıklarına neden olurken, sürücüler genel zaferin değerini düşürdüğünü belirtirken, M-Sport değişikliği övdü.

Ogier bu hafta sonu 10. Monte Carlo zaferini elde ederek ünlü rallideki zafer rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

Ralli, daha kış koşulları arayışıyla kuzeye, Gap kasabasına taşındı. Ancak yollarda büyük ölçüde kar ve buz olmayacak gibi görünüyor. Ancak Ogier yine de etapların zor geçeceğine inanıyor.

Ogier, "Bazen hepimiz hızlıca 'kar yok, daha kolay olacak' sonucuna varsak bile kolay olmayacak."

"Güneyde son iki yılda durum muhtemelen böyleydi. Ancak şimdi sahip olduğumuz etaplarla birlikte, yine de bazı zorlu bölümler olacak. Özellikle sabah erken saatlerde biraz don, yer yer buzlanma olacak."

"Özellikle de neredeyse hiç kar yoksa, slick lastik kullanmak zorundasınız ve o zaman slick lastikli bölümler çok zor olacak. Bu yıl ne kadar zor olduğunu göreceğiz ama kolay olmayacağına eminim." dedi.

Monte Carlo Rallisi perşembe akşamı karanlıkta yapılacak iki etapla başlayacak.