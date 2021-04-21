Ogier: ‘’WRC’nin yeni asfalt lastikleri, Hırvatistan’da seviye belirleyici olacak’’

Bu hafta sonu için hava tahminleri, ralli sırasında asfaltın genelde kuru ve havanın güneşli olacağı yönünde.

Ogier, etkinlik öncesi testler sırasında İtalyan firmanın yeni sert lastikleri olan P-Zero’yu deneme şansı bulmuştu.

Bu lastikler, Cinturato yağmur lastiklerinin yanında ilk kez Cuma günü başlayan etkinlikte kullanılacak.

Ogier, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Bu sezon yeni lastiklerimiz var ve şu ana kadar kuru asfaltta kuru zemin lastikleri kullanma fırsatımız olmamıştı.’’

‘’Test çok önemliydi ve kazandığım tecrübeler, öğrenme sürecime yardımcı oldu. Araçtan mutluyum, şu anda önemli olan şey veri toplamak ve Hırvatistan’da en iyi seçimleri yapmak.’’

‘’Kimin Hırvatistan’da favori olacağını söylemek zor. Eğer bu favorilerden biri bensem çok iyi ancak lastiklerden bahsetmiştim ve bu lastikler şu anda çok büyük bir rol oynayacak çünkü kimin en hızlı şekilde adapte olacağı çok önemli. Bu yüzden de kimin bu rallide en iyi performansı göstereceğini tahmin etmek zor.’’

‘’Bu meydan okumayı heyecanla bekliyorum ve bence bu işleri ilginçleştirecek, ama kimlerin hızlı süreceğini söylemek zor. Göreceğiz.’’

Şu anda WRC’deki her sürücüden daha fazla asfalt deneyimi ve başarısı olan Fransız sürücü, takvime dahil olan Hırvatistan Rallisi'nin favorisi olarak görülüyor.

Ancak son WRC şampiyonu, sezonun üçüncü rallisinden lider ayrılmanın, Hırvatistan'dan sonra Portekiz Rallisi olacağı göz önüne alındığında kendisi için bir öncelik olmadığını belirtti.

Autosport’a konuşan Ogier, ‘’Tabii ki, bu ralliyi kazanmak isterim ancak sezonun daha başındayız ve gidecek çok yolumuz var.’’

‘’Şampiyonluk için her puan çok önemli ancak Hırvatistan’dan sonra gelecek daha birçok çakıl rallimiz var ve bunlar önde kalması zor ralliler olacak.’’

‘’Başarının en önemli bileşeni istikrardır ve istikrarlı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ancak Hırvatistan’a gitmeden önce oldukça rahatım.’’

‘’Arctic Finlandiya Rallisi hayal kırıklığıydı. Sadece tek bir puan aldık. Yaptığım hatanın yanı sıra, oraya şampiyonanın lideri olarak gitmek zorlayıcıydı.’’

‘’Bana çok olmasa bile biraz puana mâl oldu. Günün sonunda, Hırvatistan’ı dört gözle bekliyorum ve oraya odaklanıyorum.’’ dedi.