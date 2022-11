Ogier, WRC lastikleri hakkında: "Bu kabul edilemez"

Sekiz kez Dünya Şampiyonu Japonya'da bu sezon üçüncü kez bir WRC yarışında liderken lastiği patladı ve galibiyeti elinden kaçırmış oldu. WRC sürücüsü, en son İspanya'da galibiyet almıştı.

WRC'de kısmi zamanlı yer alan Ogier, katıldığı altı ralli yarışının dördünde lastik patlaması yaşamasının ardından, Pirelli lastiklerinin güvenilirliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Ogier, Monte Carlo'da bir lastik patlaması yaşadığında liderliği M-Sport'tan Sebastien Loeb almış oldu; aynı şekilde Kenya'da da lastik patladığında liderdi.

Ogier, Japonya Rallisi'nin sonunda canlı yayında duygularını, "Burada harika zaman geçirdim."

"Bu durum artık olağan hale geldi. Belki bir gün Pirelli'nin yaptığı boktan iş hakkında konuşmaya başlarız ve belki bir şeyler değişir. Ama şu anki durum gerçekten şaka gibi." şeklinde açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Ogier, kullandığı kelimeler için özür dilese de; hâlâ WRC lastiklerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu yıl lastiklerle ilgili endişelerini dile getiren tek sürücü o değil. M-Sport, nisan ayında Hırvatistan Rallisi'nde yaşanan bir dizi olayın ardından Pirelli'ye ıslak zemin lastiğini güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Ogier, “Bazen duygularımdan dolayı yanlış kelimeler kullanıyorum, bunun için özür dilerim ama ortada gerçek bir problem var ve bu kabul edilemez."

“Kimse bunun hakkında konuşmaya cesaret edemiyor, bu konuda konuşan tek kişi benim."

“Buradaki ve şampiyonanın bu noktasındaki herkes, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Elinden geleni yapmayanlar yüzünden olduğumuz yerden ileri gidemememiz utanç verici."

“Bunu söyleyen ben değilim ama mevcut lastik tedarikçisiyle bir buçuk yılda, bir önceki tedarikçiyle on yılda olandan daha fazla lastik patlaması yaşandığını duydum. Bu nasıl açıklanır bilmiyorum."

“Spor, bu konuda işi şansa bırakmamalı. Bu sene şampiyonanın tamamında değilim ama bu şekilde bile ne kadar çok şey kaybettiğimi görüyorsunuz. Kibirli olmak istemiyorum ama bunlar yaşanmasaydı, kesinlikle her yarışta podyumda olurdum ve birkaç tane daha yarış kazanabilirdim." dedi.

Ogier, sorunun asfalt lastiklerine özel olmadığını kabul ediyor ve Kenya'daki gibi zorlu rallilerde herhangi bir tedarikçinin bu tür lastik patlamalarına maruz kalabileceğini düşünüyor.

Ogier, “Lastikler çakılların üzerinde de harika değil. Ancak elbette özellikle Kenya'daki gibi rallilerde bu durum her tedarikçinin başına gelebilir."

“Bu hafta sonu iki lastik patlattım, birincisi bana çok pahalıya mal oldu; ikincisinde ise yönümü değiştirdim ve bu sebeple bir şeye temas etmedim. Ama yine de benim hatam olmadığı için oldukça sinir bozucu bir durum." dedi.

The punctured tyre from Sebastien Ogier's Toyota after Stage 2 at Rally Japan

Photo by: Giacomo Rauli