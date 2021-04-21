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WRC / Hırvatistan Rallisi / Haberler

Ogier: “WRC Hırvatistan Rallisi’nde taraftarların geri dönüşü herkes için iyi bir haber”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Sebastien Ogier, bu hafta Hırvatistan Rallisi'nde küçük taraftar gruplarının geri dönüşünün Dünya Ralli Şampiyonası için “iyi bir haber” olduğunu ve serinin geleceği için "çok önemli" olduğunu söyledi.

Ogier: “WRC Hırvatistan Rallisi’nde taraftarların geri dönüşü herkes için iyi bir haber”

Taraftarlar, geçtiğimiz dokuz ayda sadece eylül ayındaki personel sayısının sınırlı olduğu ve tüm personelin maske taktığı Estonya Rallisi'ne katılabilmişlerdi.

Hırvatistan Rallisi'nde, en azından bazı taraftarların 300 kilometre uzunluğundaki rekabetçi rotada etkinliği takip etmesine izin verilecek.

Etkinliğin Organizasyon Komitesi Başkanı Daniel Saskin, kısa bir süre önce Autosport'a, küçük grupları güvenli bir şekilde yerleştirmek ve COVID-19'un yayılımını sınırlamak için planların uygulandığını doğruladı.

Pazartesi akşamı Saskin şunları söyledi: "Gelmeleri yasaklanmayacak ama onları gelmeye de teşvik etmemeliyiz. Eğer gelirlerse, açık havada maske takmak ve mesafelerini korumak zorunda kalacaklar.”

Yedi kez şampiyon Ogier, sadece birkaç izleyiciye bile sahip olma fikrinden memnun olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, tabii ki de herkes taraftarların tekrar gelip gösterinin tadını çıkarabileceği zamanı dört gözle bekliyordu."

“Onlar spor için çok önemli. Sonuçta, araç üreticileri ürünlerini hayranlara ve halka göstermek için spora yatırım yapıyorlar, bu yüzden evet, güvenli olduğu sürece iyi bir haber."

“Bu iyi bir haber ve herkesin onları geri görmekten mutlu olacağını düşünüyorum.” cevabını verdi.

Ogier, WRC'yi tekrar seyircilere açmanın yanı sıra, Hırvatistan Rallisi'yle ilgili bilinmeyenlerin ilginç bir hafta sonuna yol açabileceğini düşünüyor.

"Yeni rallilere ve yeni etkinliklere gitmekten her zaman mutluyum." 

"Bu, WRC'yi çok heyecan verici bir hale getiriyor."

"Ralli, bilmediğiniz yeni etaplara çıkmak, hızınıza güvenmek ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmakla ilgilidir."

“Bunun oldukça zor olacağını düşünüyorum çünkü etaplar  oldukça zor görünüyor ve yol tutuşunun değiştiği çok fazla bölge var."

"Bu zorluğun bir başka büyük parçası lastikler olacak; asfalt lastikleri hakkında ufak bir fikrimiz vardı ancak burada ilk kez gerçek asfalt üzerinde olacağız, bu yüzden bunun büyük bir kısmı yeni lastiklere mümkün olduğunca çabuk adapte olmak ve bunları en iyi şekilde kullanmak olacak."

Toyota Gazoo Racing sürücüleri Kalle Rovanpera ve Elfyn Evans, bu ayın başında Hırvatistan'da bir dizi test gerçekleştirdiler ve Ogier de onlara katıldı.

Daha sonra, üçü de çıkardıkları işten ve testte elde ettikleri verilerden memnun olduklarını söylediler.

 

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Finlandiya Rallisi, Eylül sonuna ertelendi

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Finlandiya Rallisi, Eylül sonuna ertelendi
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Hırvatistan Rallisi
Pilotlar Sébastien Ogier
Editör Jason Craig

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