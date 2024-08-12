Ogier, WRC Akropolis Rallisi'ne katılmaya hazırlanıyor
Toyota, Sebastien Ogier'in gelecek ayki Akropolis Rallisi'ne katılacağını açıkladı.
Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier'in 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek zorlu toprak rallisine katılarak Toyota'nın şampiyonluğunu korumasına yardımcı olması bekleniyordu.
Bugün bir açıklama yayınlayan Toyota, yarı zamanlı yarışan Ogier'in Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta ile beraber mücadeleye döneceğini açıkladı.
Ogier'in Yunanistan'dan sonraki planları henüz kesinleşmedi ancak Fransız pilot Finlandiya'da yaptığı açıklamada, Hyundai pilotu Thierry Neuville'in 27 puan gerisinde yer aldığı için Yunanistan, Şili, Orta Avrupa ve Japonya'da yarışma baskısı hissettiğini söyledi.
Ogier bu yıl altı yarışa katılarak üç galibiyet (Hırvatistan, Portekiz, Finlandiya) ve üç ikincilik (Monte Carlo, Sardunya, Letonya) elde etti.
Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala Autosport'a yaptığı açıklamada Ogier'den daha fazla yarışa katılmasını istediğini söyledi.
"Seb'e daha fazla yarışa katılmasını istediğimi söyledim. Cevabını bekliyorum ama bence şu anda şampiyonada ikinci sırada olduğu için mücadeleyi sürdürmeye çalışmalı ve tüm yarışlara katılmasına izin vermeliyiz."
"Bu çok zor bir durum ama en azından denemeye devam etmeliyiz. Denemeden hiçbir şey kazanamayız."
Toyota, üreticiler şampiyonasında Hyundai'nin 20 puan gerisinde yer alıyor.
Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing
Photo by: Toyota Racing
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