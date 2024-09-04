Ogier ve Rovanpera, Toyota'nın WRC Şili'deki şampiyonluk mücadelesine yardımcı olmak üzere seçildi

Dünya şampiyonları Sebastien Ogier ve Kalle Rovanpera, Japon markanın Şili Rallisi'ndeki Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluk iddiasına yardımcı olmak için Toyota adına yarışacak.

Toyota bu nedenle 26-29 Eylül tarihleri arasında Güney Amerika ülkesinde düzenlenecek sezonun son çakıllı turunda dört GR Yaris Rally1 otomobiliyle yer alacak.

Ogier ve Rovanpera'nın her ikisi de bu sezon kısmi sezonlarda yarışıyor ancak Ogier'in bu yılki 13 yarışın 10'unda start alması muhtemel görünüyor. Toyota takım müdürü Jari-Matti Latvala geçtiğimiz ay Ogier'den sezonun geri kalanı için taahhütte bulunmasını istedi.

Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Ogier şu anda Toyota'nın Pilotlar Şampiyonluğunu elde etmek için en büyük umudu ve bu hafta sonu Yunanistan Akropolis Rallisi'ne giderken Hyundai'nin sıralama lideri Thierry Neuville'in 27 puan gerisinde yer alıyor.

Fransız pilot bugüne kadar yaptığı altı startta üç galibiyet (Hırvatistan, Portekiz, Finlandiya) ve üç ikincilik (Monte Carlo, Sardunya, Letonya) elde etti.

Rovanpera'nın Şili'deki mücadelesi, Kenya, Polonya ve Letonya'daki zaferlerini de içeren sezonun yedinci startı olacak. Finli pilot sondan bir önceki etapta liderlikten düşmeden önce Finlandiya'da dördüncü galibiyetini almak üzereydi.

Tam zamanlı pilotları Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta'nın yer aldığı Şili kadrosuna Ogier ve Rovanpera'yı ekleme kararı, Takımlar Şampiyonluğu savaşında rakipleri Hyundai ile arasındaki farkı kapatmaya çalışan Toyota'ya yardımcı olacaktır.

Toyota, şimdiye kadar dokuz rallinin altısını kazanmasına rağmen Yunanistan'a Hyundai'nin 20 puan gerisinde gidiyor.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Şili Rallisi'nin katılım listesinin onaylanmasıyla Esapekka Lappi, üçüncü i20 N Rally1 aracını kullanmak üzere Hyundai'ye yeniden katıldı.

Lappi sezona İsveç'te kazandığı zaferle başladı ancak Kenya, Letonya ve Finlandiya'da katıldığı son üç yarışta ilk 10'a girmeyi başaramadı.

M-Sport-Ford'un etkinlik için kadrosunu üç araca çıkaracağı ve Martins Sesks'in Ford Puma'nın hibrit olmayan bir versiyonunu kullanmak üzere şampiyonaya geri döneceği şimdiden onaylandı.

Polonya'da beşinci, kendi ülkesinde ise yedinci olan Letonyalı pilot, düzenli olarak yarışan Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster'a katılacak.

WRC2 şampiyona lideri Oliver Solberg, Şili Rallisi'nin 45 araçlık katılım listesinin bir parçası olarak şampiyonluk rakiplerinden Yohan Rossel ile birlikte yarışacak.