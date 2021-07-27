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Ogier, Toyota'ya 2022 aracının geliştirilmesinde olduğunca yardım etmek istiyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Sebastien Ogier, gelecek yıl kendi planlarından bağımsız bir şekilde, 2022 Dünya Ralli Şampiyonası aracının geliştirilmesinde Toyota'ya mümkün olduğunca yardım etmeyi planlıyor.

Yedi kez dünya WRC şampiyonu, gelecek sene yeni getirilecek olan hibrit kurallarının uygulanacağı 2022 sezonunda rallide tam zamanlı kalmayacağını söylemişti.

Ogier, seneye de Toyota'yla kalmak istediğini ve aynı markayla Dünya Dayanıklılık Şampiyonasında yarışabileceğini de belirtmişti.

Fransız sürücünün 2022 planları belirsizliğini sürdürse de, Ogier seneye Toyota'nın yeni GR Yaris Rally1 aracını test etmek istediğini ve 2022 aracının gelişiminde tecrübelerini takıma sunmak istediğini söyledi.

Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford'la birlikte yeni hibrit araçlarını geliştirmeye başlamışlardı.

WRC sürücüsü ve Toyota test Juho Hanninen ise şu ana kadar yeni GR Yaris'i süren ilk isim.

''Bir nokta da, bakış açısına sahip olmak için test edeceğim ve aynı zamanda takıma tecrübelerimle yardım edeceğim çünkü planım bu takımla kalmak. Seneye ne yapacak olursam olayım, onlara elimden geldiğince yardım etmek istiyorum.''

''Tabii ki aracı test edeceğim ancak şu anda bunun için bir takvimiz yok.''

''Sanırım sadece Juho Hanninen aracı sürdü.''

''Bence takım çok çalışıyor ve yeni teknolojiyle birlikte yapacak çok iş var. Bence altı ay boyunca bir sonraki sezon hazırlanmak için yoğun olacağız.''

Toyota WRC patronu Jari-Matti Latvala, yeni GR Yaris'in gelişiminin plana uygun şekilde ilerlediğini söyledi.

Latvala ise şu ifadeleri kullandı: ''Hibrit güç üniteleri üzerinde çalışıyorduk ve testler yapıyordum. Her şey test aracında planımıza göre gidiyor.''

''Tamamen hazır aracımızı yakın zamanda tamamlamalıyız.''

M-Sport, geçtiğimiz ay Goodwood Hız Festival'inde Ford Puma'sını tanıtarak, Rally1 konseptini lanse eden ilk takım olmuştu.

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