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WRC / Monte Carlo Rallisi / Son dakika

Ogier, Toyota’nın sınırlarını zorlayamamış

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Ogier, Toyota’nın sınırlarını zorlayamamış
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
28 Oca 2020 14:12

Sebastien Ogier, Monte Carlo Rallisi’nde galibiyete ulaşamama sebeplerinden birinin, Toyota Yaris üzerindeki bilgi eksikliği olduğunu söyledi.

Altı kez dünya şampiyonu Ogier, 2020 sezonunun ilk rallisi Monte Carlo’yu kazanan Thierry Neuville’in 12.6 saniye gerisinde ikinci olmuştu. Ogier böylece 2014’ten bu yana ilk kez Monte Carlo’da kazanamamış oldu.

Neuville’i kovalarken zorlama konusunda rahat hissetmediğini söylemesine rağmen Ogier, Güç Etabı’nı ikinci sırada tamamladı ve sonucun umut verici olduğunu söyledi.

Ogier, “Bu sonuç, sezonun geri kalanı için iyi bir işaret. Çünkü tüm takımda iyi bir atmosfer var ve direksiyon başında olumlu bir hissiyatım var.”

“Gelecek rallilerde hızımızı arttırmamız gerekmesine rağmen, performansımız iyiydi ve Yaris’in potansiyeli ortada.”

“Bu efsanevi rallideki galibiyet serimizin sona ermesinden dolayı yaşadığımız hayal kırıklığını gizlemiyoruz. Ancak genel olarak sonuç, sezonun başı için çok iyiydi ve alabileceğimizi aldık.”

“Yaşadığım eksiklik, zorlu koşullarda aracı zorlamamı ve belki de daha fazla risk almamı sağlayan bilgi düzeyiydi. Ancak doğru olduğunu hissetmediğimde zorlayan biri değilim. Bu, araçla ilk rallimizdi ve henüz araçta çok tecrübemiz yok.” şeklinde konuştu.

Ogier, Ott Tanak’ın büyük kazası ile ilgili ise, “Bu, kendi rahat bölgemde kalma ve hislerime güvenme stratejime olan inancımı güçlendiriyor.”

“Onların bu kazadan yara almadan kurtulmasından çok memnunuz ve gelecek rallide onlarla savaşmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Gazoo Racing
Editör Jamie Klein

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