Ogier, Toyota ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor

Altı kez WRC şampiyonu Ogier, geçen sene Ağustos ayında yaptığı açıklamada, 2020 sezonunun sonunda emekli olabileceğini belirtmişti. Ancak Fransız sürücü o zamanlar Citroen’deydi ve Toyota’yla anlaşmamıştı.

Ancak koronavirüs pandemisi, Fransız sürücünün planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu ve Ogier’nin, ralli dünyasının zirvesine “normal” bir sezonun ardından veda etmek istediği anlaşıldı.

2020 WRC sezonu geleneksel olarak ilerlemedi ve ilk üç rallinin ardından sezon durduruldu. Seri, Eylül ayında yeniden başlayacak ve Britanya Rallisi, Finlandiya Rallisi gibi tarihi ralliler iptal edildi.

Ogier’nin WRC kariyerini 12 ay daha uzatmak istediği ve Toyota’nın da buna istekli olduğuna inanılıyor.

İki taraf arasındaki görüşmeler zaten başladı ve Japon üretici, Ogier’nin yerine başka bir sürücüyle anlaşmaya ilgi duymuyor.

Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera ile beraber Toyota yetenek, gençlik ve tecrübenin harika bir karışımına ve uyumlu bir kadroya sahip olduğunu düşünüyor. Bu üç sürücünün kontratlarının da yenilenmesi bekleniyor.

Toyota için, Ogier’nin sözleşmesini uzatmak iki önemli fayda sağlayacak.

İlk olarak, Tommi Makinen’in liderliğindeki takım, 2021’de kontratı bulunan üst düzey sürücülerle anlaşmaya çalışmak zorunda kalmayacak. Ogier’nin emekliliğinden sonra Toyota, eğer Rovanpera şampiyonluk için savaşmaya hazır olamazsa, potansiyel olarak kontratı bitecek olan Thierry Neuville ile anlaşmaya çalışabilir.

İkincisi ise, Ogier’nin Volkswagen ve M-Sport ile önceki yıllarda elde ettiği tecrübenin, Toyota’nın serinin 2020’deki yeni döneminde kullanacağı hibrit modelinin gelişiminde oynayabileceği önemli rol.

Ogier’nin, bu yeni anlaşmayla beraber WRC’de kalarak bir başka sezonda daha iyi bir maaş alacak olması da bir kazan-kazan durumu olarak tanımlanabilir.

Ogier, Toyota’daki ilk sezonuna güçlü bir başlangıç yapmış ve ilk üç rallide bir galibiyet ve bir ikincilik almıştı. Fransız sürücü, bu sonuçların ardından Estonya Rallisi’ne şampiyona lideri olarak gidecek.

Ogier’nin takım arkadaşı Evans 8 puan geride ikinci, Hyundai sürücüsü Neuville ise 20 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.