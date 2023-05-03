Ogier, Toyota ile Sardunya Rallisi'ne katılacak
Toyota, Sebastien Ogier'in önümüzdeki ay Sardunya'da düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağında yer alacağını doğruladı.
Bu yıl WRC'de yarı zamanlı olarak yarışan Sebastien Ogier'in 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan İtalyan Rallisi'ne katılması bekleniyordu.
Toyota, Fransız pilotun geçen hafta Sardunya'da bir test gerçekleştirmesinin ardından Sardunya'da yer alacağını doğruladı.
Ogier önümüzdeki hafta Portekiz'de düzenlenecek bir sonraki WRC etkinliğinde ise yer almayacak.
Ogier şu anda Sardunya'da en çok zafer kazanan sürücü unvanını elinde bulunduruyor. 2013-2015 yılları arasında hattrick yapan Ogier'in 2021'deki dördüncü zaferi, Sebastian Loeb'un 2005, 2006, 2008 ve 2011 zaferleriyle eşleşmesini sağladı.
Bu yıl 20. kez düzenlenecek olan rallide 49.90 km'lik devasa Monte Lerno etabı da yer alacak.
Bu yıl şimdiye kadar Monte Carlo ve Meksika'da kazanan Ogier, "[Sardunya] sevmeyi öğrendiğim bir yer."
"Başlangıçta orada biraz zorlandım ama yıllar geçtikçe ustalaşmaya başladım."
Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Photo by: McKlein / Motorsport Images
"En azından 2021'deki son anılarım gerçekten çok iyi çünkü ilk başlayıp kazanmayı başardık ve bu tür zaferler çok değerli çünkü normalde birinci başlayıp kazanmak pek mümkün değildir."
"Muhtemelen bu noktada ilk başlamayacağım, bu yüzden umarım daha iyi bir başlangıç pozisyonuna sahip olurum ancak yine de her halükarda zor bir ralli olacak."
"Testler sınırlı, bu nedenle bu test günleri kesinlikle önemli ve hazır olmak için takımla birlikte gözden geçireceğimiz pek çok konu var."
"Bu yıl 50 kilometrelik uzun etaplar olacak ve bunu seviyorum çünkü yarışa biraz renk katıyor. Lastik yönetimi de benim için iyi olan bir şey. İlginç bir yarış olacak." dedi.
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