Ogier, Toyota ile Monte Carlo testinde kaza yaptı

2020 WRC sezonunun başlangıcı olan Monte Carlo Rallisi, 23 Ocak'ta başlayacak ve ralliye bir haftadan az bir süre kaldı.

Takımlar ve sürücüler, büyük ralli öncesi son hazırlıklarını ve testlerini gerçekleştiriyorlar.

Toyota, bu hafta Sebastien Ogier ve Elfyn Evans ile bazı testler gerçekleştiriyor. Bu sayede ikilinin Toyota Yaris'te daha iyi bir güven yakalaması hedefleniyor. Diğer tarafta takımın üçüncü sürücüsü Kalle Rovanpera da galibiyete ulaştığı Arctic Lapland Rallisi'nin ardından testlere katılacak.

Buna karşılık test Toyota için sorunsuz geçmiyor.

Japon üretici bu yıl üç yeni yeni sürücüler mücadele edecek ve bu nedenle sürücülerin hiçbirisi Toyota Yaris WRC'yi mükemmel şekilde bilmiyor.

Ogier, cuma günü test için kullanılan Yaris'in ön tarafını parçaladığı bir test kazası yaptı.

Ogier ve yardımcı pilotu Julien Ingrassia'nın herhangi bir sorunu yoktu ve ikisi de kazada yara almadılar. Ayrıca Yaris'in ön tarafında büyük bir çalışma gerekse de, onarılmaz bir hasar yoktu.

Ogier, aracın sınırlarını anlamaya çalışıyor gibi görünüyor.

Toyota, testlere cumartesi günü kaldığı yerden devam etti ancak gün başlar başlamaz aracın lastiği patladı.