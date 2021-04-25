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WRC / Hırvatistan Rallisi / Haberler

Ogier: "Trafik kazasının ardından benim için ralli bitti sandım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hırvatistan Rallisi'nin galibi Sebastien Ogier, sabah etaba giderken karıştığı bir trafik kazası nedeniyle rallinin kendisi için bittiğini düşünmüş.

Ogier: "Trafik kazasının ardından benim için ralli bitti sandım"

Sabah ortaya çıkan görüntülerde Ogier'in, 17. etap için Servis Alanı'ndan ayrıldıktan sonra, şerit değiştirirken bir başka araçla çarpıştığı görüldü.

Ogier, etkinliğin ardından düzenlenen basın toplantısında, kazada kimsenin yaralanmadığını ancak son dört etapta sırt ağrısıyla mücadele ettiğini belirtti.

Fransız şampiyon, "Açıkçası kazanın etkisi psikolojikti, doğruyu söylemek gerekirse sabah yaşandığı zaman oldukça şoke ediciydi."

"Sırtım biraz incindi çünkü oldukça büyük bir etki ortaya çıktı."

"Her şeyden önce, kimsenin yaralanmadığını, kazayı geçirdiğimiz kişinin güvende olduğunu ve sadece bir araç hasarı olduğunu gördüğüme sevindim, fakat dürüst olmak gerekirse o anda rallinin benim için bittiğini düşündüm."

"Neyse ki kaza doğrudandı, belki de aracın en güçlü noktalarından birinde, görünüşe bakılırsa yüzeysel hasara neden oldu."

"Tekerlekler normaldi, takla kafesine dokunulmamıştı ve kapıdaki köpük koruması bile hâlâ içindeydi, bu yüzden araç hâlâ güvenliydi."

“Sadece kabine giren bir miktarda sıvı vardı ve Julien gördüğünüz üzere gözlük takmak zorunda kaldı. Çünkü gözüne çok fazla toz geliyordu."

"Bugün bizim için çok zor bir sürüş oldu, inişli ve çıkışlıydı." dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

"Söylediğim üzere bu sabah kimseye bir şey olmadığı için çok mutluyum. Fakat o anda elbette çok karışıklık vardı, çünkü bir süre boyunca tüm yaşananları tartışmamız ve polise bilgi vermemiz gerekiyordu. Fakat en büyük sorunun, polislerin herhangi birinin İngilizce bilmemesi olduğunu söyleyebilirim!"

"Yani o kadar da kolay bir durum değildi ve bir noktada içlerinden biri 'gidebilirsin' dedi. Sonrasında belki de diğer meslektaşı o kadar da emin değildi. Bu durumu açıklığa kavuşturacağız."

"Kesinlikle kazadan sonra olay yerinden kaçanlardan biri değildim."

"Öncelikle her şeyin yolunda olduğundan emin oldum, ehliyetimi ve diğer her şeyi bıraktım ve bugün sadece araç hasarı olduğu için mutlu olabilirim. Bu gece çözülmesi gereken şeyleri de çözeceğiz."

Toyota takım patronu Jari Matti Latvala ise şunları ekledi: "

Jari-Matti Latvala, "Seb'in de söylediği üzere en önemli şey herkesin iyi durumda olması, ki bu açıdan her şey yolunda."

“Belki de organizatörlerle bu konuyu konuşmalıyız, ama her şeyin yoluna gireceğinden eminim." dedi.

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Tanak: ''Hırvatistan Rallisi boyunca rahat değildim"

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Hırvatistan Rallisi
Pilotlar Sébastien Ogier
Editör Jason Craig

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