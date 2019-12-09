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Ogier, Tanak'ın neden Toyota'dan ayrıldığıyla ilgilenmiyor

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Ogier, Tanak'ın neden Toyota'dan ayrıldığıyla ilgilenmiyor
Ekleyen:
9 Ara 2019 20:49

Sebastien Ogier, Ott Tanak'ın Toyota'dan neden ayrıldığıyla ilgilenmediğini söyledi.

Fransız sürücü, Toyota ile şampiyon olmasından kısa bir süre sonra takımdan ayrılan Ott Tanak'ın takımdan ayrılmasının sürpriz olduğunu ancak enerjisini çocukluk kahramanı Tommi Makinen ile çalışmaya harcadığını söyledi.

Motorsport.com, Tanak'ın Toyota'dan gelen iki yıllık teklifi kabul etmediğini ve Hyundai'ye geçme kararı aldığını öğrenmişti. Daha sonra bu haber resmileşti.

Ogier, Motorsport.com'a verdiği demeçte Toyota ile nasıl hayatta kalmayı düşündüğü sorusuna, "Bu 'hayatta kalma' kelimesini kullanmamız gerektiğinden pek emin değilim. Bunu böyle görmüyorum. Herkes gibi ilk şampiyonluğunu aldığı bu takımdan ayrıldığını görmek beni de şaşırttı."

"Ama şahsen takımla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tommi, 1990'ların sonundan itibaren benim çocukluk kahramanım oldu. Bu benim ilk gerçek rallimdi ve şimdi Tommi ile çalışmak heyecan verici." dedi.

Motorsport.com'a konuşan Ogier, anlaşmanın tek yıllık olduğunu çünkü 2020 sonunda emekli olacağını söyledi.

"Bu sadece tek yıllık bir anlaşma. Planım değişmedi ve elbette özellikle üçüncü bir markayla son bir şampiyonluk daha almayı çok istiyorum. Ama sezona başlarken aklımda olan şey bu değil. Elbette bir savaşçı ve kazananım, yarışmaya başladığımdan beri hep kazandım. Bunun son şans veya bunun gibi bir şey olduğunu söyleyemem. İnanılmaz bir kariyerim var ve buna ekleyebileceğim başka şeyler harika olur."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Ott Tanak , Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Motorsport GmbH
Editör David Evans

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