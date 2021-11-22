Sekizinci şampiyonluğunu alan Ogier: "Hislerimi kelimelere dökmek zor"

Toyota sürücüsü, Monza Rallisi'nde takım arkadaşı ve şampiyonadaki ana rakibi Elfyn Evans ile giriştiği heyecan verici mücadelenin ardından, hem zafere ulaştı hem de sekizinci şampiyonluğunu aldı.

Bu, Ogier için çok önemli ve duygusal bir başarıydı. Çünkü Ogier, sezon sonunda tam zamanlı WRC kariyerine son noktayı koyma kararı almıştı ve bir bakıma şampiyonluk için savaştıkları son yıldı. Ayrıca Julien Ingrassia ve Ogier arasındaki 16 yıllık ortaklığın da sonu anlamına geliyordu.

Ingrassia, bitiş çizgisini geçerken gözyaşlarına hakim olamazken, Ogier, şampiyonluğu kutlamak için Yaris'in üstüne çıkmadan önce, sekizinci şampiyonluğunu ve kariyerini anmak için kendisine özel bir kask verdi.

Ogier'in önümüzdeki yıl Monte Carlo Rallisi de dahil olmak üzere bir dizi ralli ile WRC'de dönmesi beklenirken, 37 yaşındaki sürücü, tam zamanlı kariyerini sonlandırdığı için pişmanlık duymuyor.

Ogier, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Duygusal anlamda böyle bir günü kelimelerle ifade etmek çok zor, ancak bugün duygularımın en büyüğü Julien [Ingrassia] ile alakalı."

"İçimizde çok fazla mutluluk olduğunu biliyoruz ama aslında biraz hüzün ve bundan daha fazlası var."

"Bu harika yolculuğun sonuna geldiğimizi biliyoruz ve Julien, bu başarılı hikayenin büyük bir parçasıydı. Bitiş çizgisine geldiğimizde onu özleyeceğimi söyledim."

"Birkaç ralli önce, 44 puan önde olduğumuz zaman onun için bu kaskı hazırlamıştım. Son rallilerde şampiyonluğu kazanamadım ve bunu kullanmadan önce son rallinin son etabına kadar beklemek zorunda kaldım."

"Gelecek yıl sadece birkaç ralli yapacağım, bu konuda gerçek bir planım yok. Hayatta her güzel şeyin bir sonu var ve aldığım bu karara hiçbir şekilde üzülmüyorum. Şu anda bunu yapmak tamamen doğru geliyor."

"Geleceğin hayatıma neler getireceğini göreceğiz. Bu araya ve kendime zaman ayırmaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Yeniden motor sporlarında yer almak için biraz daha motivasyon yakalamaya çalışıyorum."

Winner and Champion Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Ogier için ralli, rallinin pazar günkü ilk etabında, sağ ön tekerleğini bir bariyere çarptığı anda nerdeyse olumsuz şekilde bitiyordu.

"Evet şans sporun bir parçası. Bu bariyere dokundum ve jantı kırmaktan veya lastik patlatmaktan sadece birkaç milimetre uzaktaydım."

“Neredeyse hissetmediğim için büyük bir darbe olmadığını biliyordum, ama içeriden garip geliyordu ve bir patlak olup olmadığımı görmek için sürekli kontrol panelime bakıyordum. Haliyle lastik patlatmadığımız ve normal şekilde devam edebileceğimiz için gerçekten çok rahatladım."

Kariyerine bakış atan Ogier, sekiz şampiyonluğunu arasından en iyisini seçmesinin zor olduğunu belirtti.

Ogier, önümüzdeki hafta bir ralli aracının direksiyonuna geri dönecek ve Toyota'nın yeni hibrit Rally1 2022 otomobilini ilk kez test edecek.