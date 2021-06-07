Ogier, Sardunya Rallisi zaferini "özel bir galibiyet" olarak görüyor

Yedi kez dünya şampiyonu, 52. WRC galibiyetini yalnızca dört WRC sürücüsünün tam mesafeyi tamamlayabildiği Sardunya Rallisi'nde elde etti.

Şampiyona lideri, açılış gününde zorlu ve bolca engebe bulunan etaplarda sürüş yapan ilk isim olmasına rağmen, takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 46 saniye önünde zafere ulaşarak puan farkını 11'e çıkardı.

Ogier, etaplara ilk başlama dezavantajına rağmen cuma günü çeşitli riskler aldı ve sadece Hyundai sürücüleri Ott Tanak ve Dani Sordo'ya geçildi.

Fransız sürücü cumartesi sabah Sordo'yu geçerek ikinciliği alırken, Tanak'ın kazasıyla beraber 12. etapta zirveye çıktı. Sordo'nun 15. etapta yarış dışı kalmasıyla Ogier'in liderliği daha da pekişti.

Ogier, pazar günü Toyota ile bu yılki üçüncü galibiyetini elde etmeden önce cumartesi günkü etapların beşini kazanarak durumu çok iyi idare etti.

Podium: Winners Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC, second place Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Doğrusu, ralli başlamadan önce bu hafta sonu evde olmayı tercih edeceğimi ve burada ne yaptığımı bilmediğimi söyledim. Fakat, neticede sanırım buraya gelmek iyi bir fikirdi."

"Zaferlerimi kıyaslamak zor ama Sardunya'nın etaplarında kazanmak her zaman mümkün olmuyor. Bu yüzden bu bana göre çok özel bir ralliydi, zaferlerim arasında en iyilerinden biriydi diyebilirim."

"Doğruyu söylemek gerekirse bu hafta sonu sıkı bir mücadele olmasını tercih ederim ama mevcut kurallar altında en iyi sürücülerin hepsi birbirleriyle savaşmıyor çünkü etaplara başlama pozisyonu açısından çok fazla fark var."

"Bu biraz üzücü bir durum ama yeni bir şey değil. Bence bundan oldukça gurur duyabiliriz."

"Gerçekten çok zorlanmayı bekliyordum. Hedefim arkamdaki kişiye odaklanmaktı ve arkanızdaki kişiyi yenmeyi başarıyorsanız, bu zaten başlı başına bir başarıdır."

“Daha da fazlası varsa bu bir ödül oluyor. İlk gün Elfyn ve Thierry'den [Neuville] daha hızlı olmayı başardım ki bu bizim için çok iyiydi."

"İkinci gün ise güçlü bir gündü, başlangıç ​​pozisyonunu telafi etmeye çalışmak için çok fazla risk almak zorunda kaldım."

"Sonra Ott bazı sıkıntılar yaşayınca kendimizi önde bulduk ve bu andan itibaren adeta farklı bir yarış başladı. Bu galibiyeti garantilemek için sonuna kadar akıllıca davranmamız gerekiyordu."

Ogier, Sardunya'dan 27 puanla ayrılmayı beklemediğini fakat Toyota'nın Portekiz ile Sardunya Rallisi arasındaki testte yapılan çalışmalar sonrası Yaris WRC aracındaki çalışmalara güvendiğini belirtti.

"Benim için kesinlikle harika bir hafta sonuydu ve buraya gelip, en iyi pozisyonlar için savaşmayı beklemiyordum. Buradan 27 puanla ayrılıyor olmak iyi hissettiriyor."

"Ralliler arasında Portekiz'de yaptığımız testte biraz çalıştık, fakat istediğimiz hıza sahip değildik."

"Şimdi içerisinde çok daha iyi hissettiğim bir araca döndüğüm için mutluyum."