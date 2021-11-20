Ogier: "Şampiyonluk savaşında en büyük tehlike kendim"

Toyota sürücüleri, sezonun son rallisinde şampiyonluk için birbirleriyle çekişiyorlar ve cuma günü gerçekleştirilen etapların ardından Ogier'nin Evans'a karşı 1.4 saniyelik üstünlüğü bulunuyor.

Ogier, İtalya'nın Bergamo bölgesinde dağ yollarında düzenlenen dört etaptan üçünü kazanırken, Evans da oldukça iyi bir tempo yakaladı.

Fransız sürücünün Evans'a karşı 17 puanlık üstünlüğü göz önüne alındığında, şampiyonluğun kazanması için altıncı olması yetecek. Fakat rallide işler kolayca değişebiliyor ve bu yüzden Evans'ın şampiyonluk şansı hâlâ devam ediyor.

Tam zamanlı WRC kariyerinin son yarışına katılan Ogier, Evans'ın kendisine yaptığı baskıyı küçümsedi ve şampiyonluğu sadece kendi hata yaparsa kaybedeceğini belirtti.

Ogier, "Gerçekten tek tehlike kendim. Sadece sürüşüme odaklanmam gerekiyor."

"Bugün genel anlamda güzel bir gündü. Dağlardaki etaplardan gerçekten çok keyif aldım ve bu öğleden sonra ise biraz güvenli hareket ettim, sonrasında beşinci etapta bana beş saniyeye mâl olan bir [fren] sorunumuz vardı, bu yüzden genel olarak kötü değil."

"Şu anda bulunduğum yerden memnunum, bu savaşa (Evans'la) girişmem gerekmiyor. Sadece yarın da bugünle aynı şeyi yapmam gerekiyor." dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Evans, şampiyonada şansını korumak için elinden geleni yaptığını söylerken, şansının düşük olduğunu bilse bile verdiği mücadelenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Evans, "Bence gayet iyi bir gündü. Elbette işler iyi gittiği zaman, bundan keyif alıyorsunuz ama dürüst olmak gerekirse, bu etaplardan kimin gerçekten keyif aldığı konusunda pek emin değilim. Sadece iyi bir öğleden sonraydı ama mükemmel değildi."

"Pist etapları geçen yıl benim en güçlü noktam değildi, bu yüzden burada diğerleriyle mücadele edebileceğimden emin olmak için çok fazla enerji harcadım."

"Bugün her şey yolundaydı ama hafta sonu bitmeden önce çok daha fazla şeyle uğraşmamız gerekiyor." dedi.